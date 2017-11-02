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Канал ТНТ устроит красивое прощание с «Физруком»

14:15 2.11.2017
Постер сериала. Предоставлен пресс-службой ТНТ
Постер сериала. Предоставлен пресс-службой ТНТ
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Документальный фильм «От звонка до звонка» о съемках комедийного сериала «Физрук» покажет ТНТ 2 ноября 2017 года.

Примечательно, что случится это сразу же после выхода финального эпизода четвертого сезона, сообщает InterMedia. Помимо эксклюзивных кадров, не попавших в сериал, в фильм вошли откровения актеров и создателей сериала, курьезные моменты со съемок и многое другое. Начало документального фильма в 20.30.

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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02.11.2017, 21:52
Гость: Хорошо бы

не только с физруком распрощаться, а ради подростающих поколений проститься с ТНТ !!!
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