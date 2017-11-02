Канал ТНТ устроит красивое прощание с «Физруком»

Документальный фильм «От звонка до звонка» о съемках комедийного сериала «Физрук» покажет ТНТ 2 ноября 2017 года.

Примечательно, что случится это сразу же после выхода финального эпизода четвертого сезона, сообщает InterMedia. Помимо эксклюзивных кадров, не попавших в сериал, в фильм вошли откровения актеров и создателей сериала, курьезные моменты со съемок и многое другое. Начало документального фильма в 20.30.