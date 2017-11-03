В Москве скончался пасынок режиссера Эльдара Рязанова

В Москве на 57-м году жизни скончался пасынок режиссера Эльдара Рязанова, кинопродюсер Олег Бердюгин.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов России, похороны состоятся сегодня, 3 ноября, на Троекуровском кладбище. Отпевание пройдет в Храме всех святых на Соколе.

Кинопродюсер умер в минувший вторник. Тело 56-летнего мужчины обнаружила супруга, дверь в квартиру была незаперта. Она вызвала бригаду «скорой помощи», прибывшие на место медики констатировали смерть от сердечного приступа.

По словам жены Бердюгина, продюсер никогда не жаловался на проблемы с сердцем. В последнее время он очень переживал из-за готовящейся выставки в честь Эльдара Рязанова.

Олег Бердюгин является старшим сыном третьей по счету супруги Рязанова Эммы Абайдуллиной от ее первого брака. У Олега Бердюгина есть младший брат — Игорь Бердюгин.