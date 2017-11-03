]]> ]]>
Главная Кино Новости

В Москве скончался пасынок режиссера Эльдара Рязанова

10:30 3.11.2017
Олег Бердюгин. Фото: страница Олега Бердюгина в сети facebook
Олег Бердюгин. Фото: страница Олега Бердюгина в сети facebook

В Москве на 57-м году жизни скончался пасынок режиссера Эльдара Рязанова, кинопродюсер Олег Бердюгин.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов России, похороны состоятся сегодня, 3 ноября, на Троекуровском кладбище. Отпевание пройдет в Храме всех святых на Соколе.

Кинопродюсер умер в минувший вторник. Тело 56-летнего мужчины обнаружила супруга, дверь в квартиру была незаперта. Она вызвала бригаду «скорой помощи», прибывшие на место медики констатировали смерть от сердечного приступа.

По словам жены Бердюгина, продюсер никогда не жаловался на проблемы с сердцем. В последнее время он очень переживал из-за готовящейся выставки в честь Эльдара Рязанова.

Олег Бердюгин является старшим сыном третьей по счету супруги Рязанова Эммы Абайдуллиной от ее первого брака. У Олега Бердюгина есть младший брат — Игорь Бердюгин.

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.