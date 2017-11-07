Тяжело больной Михаил Задорнов перешел из язычества в Православие

Юморист, актер и писатель Михаил Задорнов вернулся в лоно православной Церкви.

Будучи больным раком, Задорнов прошел соборование в храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах, сообщает портал Православие и мир. Таинство провел настоятель храма Андрей Новиков. «Сегодня по просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве Исповеди в Казанском соборе г. Москвы. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин. Прошу молитв о рабе Божием Михаиле, в том числе, да простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством», – написал отец Андрей.

Настоятель храма подчеркнул, что он размещает эту информацию в согласии с ближайшими родственниками Михаила Задорнова. Ранее Михаил Задорнов неоднократно давал интервью и публично выступал с лекциями о неоязычестве и неоднозначно высказывался о православной вере.

В 2016 году Михаил Задорнов сообщил, что болен раком головного мозга. Ему провели биопсию головного мозга, после этого он проходил курс лечения в одной из прибалтийских клиник.