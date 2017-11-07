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Тяжело больной Михаил Задорнов перешел из язычества в Православие

14:09 7.11.2017
Михаил Задорнов. Фото с сайта zadornov.net
Михаил Задорнов. Фото с сайта zadornov.net
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Юморист, актер и писатель Михаил Задорнов вернулся в лоно православной Церкви.

Будучи больным раком, Задорнов прошел соборование в храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах, сообщает портал Православие и мир. Таинство провел настоятель храма Андрей Новиков. «Сегодня по просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве Исповеди в Казанском соборе г. Москвы. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин. Прошу молитв о рабе Божием Михаиле, в том числе, да простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством»,  –  написал отец Андрей.

Настоятель храма подчеркнул, что он размещает эту информацию в согласии с ближайшими родственниками Михаила Задорнова. Ранее Михаил Задорнов неоднократно давал интервью и публично выступал с лекциями о неоязычестве и неоднозначно высказывался о православной вере.

В 2016 году Михаил Задорнов сообщил, что болен раком головного мозга. Ему провели биопсию головного мозга, после этого он проходил курс лечения в одной из прибалтийских клиник.

Темы: Православная церковь в России, Кино в России, Литература в России, Персоны и деятели российского кино, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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Комментарии читателей
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07.11.2017, 21:48
Гость: alt_ru_ist

Не веришь в меня - сдохни. Отличный Бог.
07.11.2017, 17:49
Гость: Возраст

Христа и переоценка ценностей могут произойти в любом возрасте. Человек сначала испытывает душевное смятение и утрату своих жизненных приоритетов, но затем духовный подъём и уверенность. А как распорядится Бог при этом неизвестно, впрочем и Бог и чёрт в нас самих. Некоторые люди так и остаются до самой смерти детьми в неведение и это самое плохое, когда ты понял, что жил неправильно лишь за день до своей смерти.
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