Мила Кунис рассказала об унижениях со стороны украинцев

Знаменитая голливудская актриса Мила Кунис рассказала о своем крайне негативном опыте посещения Украины.

Голливудская знаменитость родилась и провела свое детство на Украине, в Черновцах. В 1991 году в семилетнем возрасте Мила с семьёй эмигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе и с тех пор ни разу не бывала на родине.

Как рассказала артистка изданию The Edit Magazine, посетить родные места ей предложил ее супруг, актер Эштон Катчер. В поездку на Украину супружеская чета взяла родителей Милы. Однако местные жители не горели желанием общаться со знаменитостью.

«Мы пришли к моему старому дому, и я постучалась, так как мы хотели заглянуть внутрь. Но хозяйка категорически отказалась. Мы пытались объяснить, что я жила там, когда была маленькой, и со мной мои родители, но хозяйке было все равно. Она даже не открыла дверь. Это было очень унизительно», - призналась Кунис.