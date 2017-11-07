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Мила Кунис рассказала об унижениях со стороны украинцев

16:45 7.11.2017
Мила Кунис. Фото с сайта kinopoisk.ru
Мила Кунис. Фото с сайта kinopoisk.ru

Знаменитая голливудская актриса Мила Кунис рассказала о своем крайне негативном опыте посещения Украины.

Голливудская знаменитость родилась и провела свое детство на Украине, в Черновцах. В 1991 году в семилетнем возрасте Мила с семьёй эмигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе и с тех пор ни разу не бывала на родине.

Как рассказала артистка изданию The Edit Magazine, посетить родные места ей предложил ее супруг, актер Эштон Катчер. В поездку на Украину супружеская чета взяла родителей Милы. Однако местные жители не горели желанием общаться со знаменитостью.

«Мы пришли к моему старому дому, и я постучалась, так как мы хотели заглянуть внутрь. Но хозяйка категорически отказалась. Мы пытались объяснить, что я жила там, когда была маленькой, и со мной мои родители, но хозяйке было все равно. Она даже не открыла дверь. Это было очень унизительно», - призналась Кунис.

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Знаменитости и популярные персоны, Персоны и деятели зарубежного кино
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Комментарии читателей
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07.11.2017, 21:47
Гость: мысли вслух

Милена Марковна Кунис и ее муж Кучер не смогли понять Украину ввиду своего еврейского происхождения. Кроме того, в США она "звезда", а у себя на родине в Черновцах - никто.
07.11.2017, 19:48
Гость: Мдяяя

Какая новость, какая новость. Ещё раз убеждаемся, что все украинцы бяки. Спасибо вам, КМ.РУ.
07.11.2017, 19:27
Гость: Пенсионер П.

"Она даже не открыла дверь. Это было очень унизительно"
А, собственно говоря, о чем статейка?
Мой дом, хочу - пускаю, хочу - нет...
Понаехали тут...
Все комментарии (4)
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