]]> ]]>
Главная Кино Новости

Скончался звезда сериалов «Возвращение Мухтара» и «Брат за брата»

13:04 8.11.2017
Тарас Денисенко в сериале «Брат за брата-2». Фото с сайта kinopoisk.ru
Тарас Денисенко в сериале «Брат за брата-2». Фото с сайта kinopoisk.ru
Материалы по теме:

Знаменитый Украинский актер театра и кино Тарас Денисенко умер 7 ноября в Киеве в возрасте 52 лет.

Точные причины смерти артиста пока не известны, однако на странице Денисенко в Википедии говорится, что он умер после тяжелой болезни, сообщает Лента.Ру со ссылкой на Министерство культуры Украины. О датах прощания и похорон актера будет объявлено дополнительно.

Тарас Денисенко — сын актрисы Натальи Наум и кинорежиссера Владимира Денисенко. В 1986 году артист окончил актерский факультет ВГИКа, где учился в мастерской Алексея Баталова.

Денисенко сыграл более 50 ролей в кино и сериалах. Первую известность ему принесли роли в фильмах «Как молоды мы были», «Обвиняется свадьба» и «В Крыму не всегда лето». Дважды он сыграл поэта Тараса Шевченко — в сериале «Тарас Шевченко. Завещание» и фильме «Поэт и княжна», появлялся в сериалах и «Брат за брата».

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в мире, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.