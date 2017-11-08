Скончался звезда сериалов «Возвращение Мухтара» и «Брат за брата»

Знаменитый Украинский актер театра и кино Тарас Денисенко умер 7 ноября в Киеве в возрасте 52 лет.

Точные причины смерти артиста пока не известны, однако на странице Денисенко в Википедии говорится, что он умер после тяжелой болезни, сообщает Лента.Ру со ссылкой на Министерство культуры Украины. О датах прощания и похорон актера будет объявлено дополнительно.

Тарас Денисенко — сын актрисы Натальи Наум и кинорежиссера Владимира Денисенко. В 1986 году артист окончил актерский факультет ВГИКа, где учился в мастерской Алексея Баталова.

Денисенко сыграл более 50 ролей в кино и сериалах. Первую известность ему принесли роли в фильмах «Как молоды мы были», «Обвиняется свадьба» и «В Крыму не всегда лето». Дважды он сыграл поэта Тараса Шевченко — в сериале «Тарас Шевченко. Завещание» и фильме «Поэт и княжна», появлялся в сериалах и «Брат за брата».