С голливудским размахом: как выглядит киношная война в Донбассе

В США сняли откровенно нелепое кино о войне на востоке Украины



Кадр из фильма The Brave

Всего пару недель назад в постсоветских социальных сетях бушевал скандал вокруг российского телесериала «Спящие», который снял талантливый режиссер Юрий Быков, вчерашний любимец московских либералов, известный своими лентами с остросоциальной критикой российской действительности и российской власти. До такой степени, что эти ленты даже пытались сравнивать с гоголевскими зарисовками из «Мертвых душ».

Шпионская теленовелла Быкова была посвящена противостоянию иностранных агентов и российских спецслужб. Либеральная общественность тут же объявила сериал пропагандистским - и, конечно, он был таковым, как и практически любая современная картина, посвященная остроактуальной политической теме.

Но смотреть его было по-своему интересно - хотя бы потому, что этот режиссер умеет снимать кино и местами нарисовал вполне реалистичные образы представителей российской власти и либеральной оппозиции, показывая, что зачастую они неплохо находят между собой общий язык.

Однако Быкова сразу же затравили, заявляя о том, что он выполнял пропагандистский заказ власти - вплоть до того, что режиссер покаянно извинился за съемки этой картины и заявил о решении навсегда уйти из профессии.

И вполне понятно, что в этой травле активно участвовали украинские блогеры и журналисты - учитывая, что «Спящие» вскользь затронули тему организации киевского Евромайдана.

А в это же время на экраны вышел новый американский сериал с созвучным названием «Отважные», который транслирует сейчас телеканал NBC. Его вторая серия целиком посвящена героической деятельности разведывательного спецназа ЦРУ на территории маленького шахтерского городка Свердловска, расположенного почти на самой границе РФ и ЛНР.

Посмотрев это кино, я был по своему впечатлен - причем с самых первых кадров, где можно видеть расположенный прямо посреди подконтрольного ЛНР города офис местного отделения ЦРУ и написанные на его стене изречения, похожие на хитро составленную шифровку: «Парковка заборонена. Тільки трудових дяльників».



Кадр из фильма The Brave

Впрочем, эти странные слова, которые, видимо, появились на свет в результате перевода сценарного текста на украинский через гугл-транслейт, оказались не самыми загадочными в картине. К примеру, здание снятого в ней автосервиса украшала еще одна вывеска: «Доктор Андрівс. Зміни нефти - Гальки».



Кадр из фильма The Brave

Не спрашивайте меня, про что это и на каком языке - но, по-моему, такая смешная надпись вполне может потянуть на запоминающийся интернет-мем.

Как знаменитый целому поколению диалог с участием Арнольда Шварценеггера:

— Какие ваши доказательства?

— Кокаинум!

Сама альтернативная Свердловка - как всегда называли свой рабочий поселок местные жители - представляет собой в сериале большой европейский город - без терриконов, но зато со средневековым романским дворцом и банями-термами, оформленными в античном стиле, где сидят в полотенцах местные девушки.



Кадр из фильма The Brave

Правда, они почему-то ходят по улицам города в платках-хиджабах, а половина представителей коварных «повстанцев»-«rebels» (как они почему-то названы в фильме вместо слова «боевики») как две капли воды похожи на «арабских террористов», таких знакомых для американского зрителя.

Эти злодеи ездят по городу на знаменитых джихадо-тачанках - сбивая с пулемета американские вертолеты, которые с непринужденной легкостью прилетают в Луганск из Турции прямо через территорию России.



Кадр из фильма The Brave

При этом жители Луганщины говорят друг с другом на ностальгическом ломаном русском языке, хорошо известном всем нам по перестроечному голливудскому фильму «Красная жара». Лично я с детства хотел научиться этому слэнгу советских эмигрантов в Америке - но для этого нужно жить в третьем поколении где-то на Брайтон-бич.

Как вы уже наверняка поняли, первый американский фильм, посвященный теме войны в Донбассе, не просто далек от реалистичного изображения причин и последствий этого трагического конфликта. Он в принципе далек от реальности и здравого смысла.

Украину (а фильм позиционирует эту территорию только так) представляют в нем как что-то среднее между Сирией и Югославией - полудикую варварскую страну за что-то воюющих между собой «аборигенов» с внешностью исламистов и русских мафиози. А этот оскорбительный, полный невежества и предрассудков, чисто «ориенталистский» взгляд, в общем, и представляет собой то, что думают и знают о нас многие жители США, включая иных представителей политического истеблишмента.



Кадр из фильма The Brave

«Ну, теперь-то еще раз ясно, как простой американец представляет себе и понимает войну на Донбассе. Он ее не представляет и не понимает. Так же, как наши американские партнеры. Как глупый Волкер, например. В общем, посмотрела кино не про ЛНР, а про Америку в таинственном Свердловске», - написала об этом известная журналистка Марина Ахметова, которая работала репортером в Донбассе, и в целом иронично назвала увиденное в сериале «комедией».

Однако проблема в том, что в «Отважных» нет никакого юмора. Перед нами типичный «военно-героический» боевик с очевидно поставленной пропагандистской задачей. В фильме четко представлены «плохие парни», и ясно обозначено, что за их спиной маячит Москва и лично упомянутый одним из героев Путин.

Эти люди на каждом шагу совершают бессмысленные жестокости и явно нарываются на большую войну - о чем недвусмысленно говорит высокопоставленная сотрудница ЦРУ, дистанционно руководящая операцией на Луганщине из суперсовременного разведывательно-диверсионного центра в США.

Естественно, когда ее подчиненные направо и налево косят этих ужасных варваров, к ним не возникает никакой жалости. Так что, каким бы нелепым и комичным не было бы это кино, оно вполне успешно выполняет расчеловечивания жителей Донбасса, да и всей Украины - что может очень пригодиться на случай будущих глобальных конфликтов.

Именно с этой целью работала американская киноиндустрия эпохи бывшего киноактера Рейгана, когда в разгар Холодной войны на экраны вышел целый ряд так же грубо сделанных боевиков на тему «красной угрозы» - с той разницей, что их события развивались тогда в Афганистане, Индокитае и Латинской Америке, а не в степях под Луганском. И радует лишь то, что «Отважные» получили сейчас в США весьма низкие рейтинги кинокритиков - от 39 до 55%.

На этом можно было бы закончить - но стоит упомянуть еще одно обстоятельство. Все те, кто накануне пинали ногами сериал «Спящие», ни слова не говорят сейчас об «украинской» серии из «Отважных». Украинские разоблачители фейков почему-то не зубоскалят над несуразностями вроде «трудовых дяльников» и вообще молчат об этом кино, которое целиком представляет собой один большой и сплошной фейк.

Но это уже вопросы к их спящей совести и ограниченной цензурой отваге.