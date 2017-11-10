Михаил Задорнов: из сатириков в «летописцы» русской истории

В день смерти знаменитого писателя-сатирика мы вспоминаем о его взаимоотношениях с кино. ВИДЕО

Михаил Задорнов в фильме «Хочу вашего мужа»

Всю свою сознательную жизнь писатель боролся с пошлостью и безвкусицей в культуре и искусстве. Особого внимания заслуживает его отношение к современному кино. В своих концертных программах писатель постоянно выступал против засилья «голливудщины» в мировом кинематографе, показывая на конкретных примерах, как эта зараза планомерно отравляет души жителей России.

Основная проблема, по его мнению, заключалась в том, что американское кино прошлось по всем нам «асфальтирующим катком западного пиара». Существуя по принципу «все на продажу», Голливуд, по сути, ловко подменил понятие высокого искусства жутким словом «продакшн». «А я хочу открыть фирму «Задорнов создакшн», - ерничал по этому поводу сатирик в одном из своих блистательных монологов.

В результате каждый фильм или спектакль неизбежно загоняется в прокрустово ложе какого-нибудь коммерческого жанра. Задорнов шутил, что «Красная шапочка» волей американских продюсеров теперь обозначается на афишах как «эротический триллер», а «Преступление и наказание» - «увлекательный детектив, в котором скинхеду Раскольникову не дает покоя старушка-наложница».

Задорнов резонно сетовал, что этот подход превращает российскую молодежь в ведомых «придурков». Теперь отечественные подростки ходят на тот или иной фильм не из за его высоких достоинств, а по зову рекламы. Поэтому не стоит удивляться, что такие высококачественные российские картины, как «Реальный папа», «Полумгла», «Кука» и «Дневник его жены» - прошли незамеченными из-за отсутствия рекламы, а широко распиаренные «Антикиллеры» да «Сволочи» собрали солидную кассу.

Как заметил Задорнов, он не встречал ни одного человека, который бы хвалил фильмы, вроде последних двух. Граду его насмешек подверглась в свое время неуклюжая «Девятая рота», которую писатель величал не иначе, как «Девятая рвота». Ее режиссера Федора Бондарчука Задорнов окрестил «гламурным десантником».

Хорошему вкусу Михаила Задорнова удивляться не приходится, ведь он был сыном прославленного советского писателя — автора добротных исторических романов Николая Задорнова. О своем родителе юморист снял несколько документальных лет, лучшей из которых, пожалуй, является часовая лента «Отцы и дети». Михаил Задорнов вспоминал, что Николая Павловича некоторые считали писателем ХХ века, потому что честь и достоинство были главными составляющими его книг. В антураже фильма Задорнов постарался передать тот аристократизм, который был в полной мере присущ его отцу.

Сыграл Михаил Задорнов и несколько запоминающихся киноролей. Впервые как актер он появился в короткометражной комедии «Не понимаю» (1989) год, написанной по его же (в соавторстве с Семеном Альтовым) сценарию. В детективной «Депрессии» (1991) Алоиза Бренча он засветился в роли субтильного чиновника. Но больше всего Задорнов запомнился, конечно же, по главной роли похотливого и патетичного сценариста Андрея в комедии Сергея Никоненко «Хочу вашего мужа».

Около десяти лет назад Михаил Задорнов поумерил свой сатирический запал и всерьез увлекся русской историей. Решив идти от самых истоков создания Государства Российского, он снял три исторических документальных фильма «Аркаим. Стоящий у солнца» (2008) «Рюрик. Потерянная быль» (2012) и «Вещий Олег. Обретенная быль».

В них отразились тогдашние увлечения писателя гиперборейской теорией, языческими верованиями наших предков и малоизученными сторонами славного прошлого Руси. Пока многие туманно вещали о «духовных скрепах» нашего народа, он обнаруживал и показывал их в конкретных исторических личностях.

Возможно, эта серия могла бы успешно продолжиться, но, к сожалению, Михаил Задорнов скончался вечером 9 ноября в одной из столичных клиник от опухоли мозга, диагностированной у него в 2016 году.

Нам всем будет не хватать настоящего патриота и «летописца» русской истории.

Фото с сайта kino-teatr.ru