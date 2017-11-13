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Российский фильм «Аритмия» снискал Гран-при на фестивале в Польше

13:31 13.11.2017
Кадр из фильма «Аритмия». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Аритмия». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Кинодрама «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова получила Гран-при фестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей» в Варшаве.

Жюри кинофестиваля отметило ленту «за пронзительный портрет героев, которые берут на себя ответственность за себя и других в условиях безжалостной системы», сообщает РИА «Новости». Кроме того, «Аритмии» также присужден приз зрительских симпатий.

По сюжету «Аритмии», Олег (Александр Яценко) – врач от Бога, отдающий всего себя работе на скорой помощи и прибегающий порою для спасения пациентов к героическим поступкам. События фильма развиваются на фоне вялотекущего развода героя со своей женой Катей (Ирина Горбачева).

Вторую премию получила картина «Заложники» Резо Гигинеишвили. Она отмечена «за образ молодых людей, которые становятся заложниками собственных мечтаний, за что они платят самую высокую цену».

В конкурсе документальных фильмов Гран-при взял фильм «Родные» режиссера Виталия Манского. Жюри фестиваля в Варшаве оценило «тонкий и глубокий портрет семьи, раздираемой войной на Украине», который был представлен в картине.

Фестиваль отечественных фильмов «Спутник над Польшей» проходит ежегодно в конце осени в Варшаве при поддержке Польского института киноискусства и Министерства культуры РФ.

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Награды и премии в кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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13.11.2017, 14:02
Гость: Зоя

Российский фильм «Аритмия» снискал Гран-при? Ну пусть снискивает дальше.
Привет таджикам-авторам КМ.
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