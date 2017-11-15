]]> ]]>
Главная Кино Сплетник

Смерть Задорнова примирила двух его жен

15:24 15.11.2017 , Антон Крайний

Появились подробности обстоятельств смерти известного сатирика Михаила Задорнова

Михаил Задорнов. Фото с сайта kino-teatr.ru

Он скончался в клинике на Пятницком шоссе в Подмосковье. До этого в Германии Задорнову сделали операцию, однако удалить опухоль не вышло. За два месяца до кончины он прошел таинство Соборования, а в последние недели перестал узнавать близких. Однако уход писателя был мирным, без мучений.

Похоронили Задорнова в Юрмале рядом с отцом. Близкие сатирика не дают интервью. Однако известно, что из Германии проститься с ним прилетала дочь Елена. «Задорнов умирал в успокоении, рядом были его близкие - родная сестра, приехавшая из Риги, обе его жены - прежняя и нынешняя. Жены всю жизнь не общались друг с другом, но горе их объединило, и они вдвоем сидели у изголовья умирающего, - рассказала «КП» знакомая семьи. - Незадолго до ухода Задорнов говорил, что хочет поехать в Юрмалу. Сказал родным: мол, все, что можно в лечении перепробовали - ничего не помогает. Хочу просто дожить, сколько Бог даст рядом с вами, а не в больничных стенах. Его собирались отвезти на родину, но из-за резкого ухудшения состояния здоровья эти планы не сбылись».

Долгое время женой писателя была Велта Задорнова – в девичестве Калнберзина, дочь секретаря рижского ЦК партии. Поженились они в 1971 году, много лет жили душа в душу. Но в какой-то момент у Задорнова завязались отношения с его помощницей Еленой Бомбиной, которая к тому же оказалась давней поклонницей творчества писателя. У них появилась внебрачная дочь (тоже Елена), которая узнала о том, кто ее отец из СМИ лишь в 17-летнем возрасте. Обидевшись, она потребовала у отца, чтобы тот развелся, и Задорнов послушался ее.

Расставшись с Велтой, Задорнов, тем не менее, сумел сохранить с ней добрые отношения. «После развода они остались друзьями, - рассказала «КП» знакомая сатирика Антонина Саврасова. - Кстати, именно Велта в свое время ухаживала за его старенькими родителями». При этом жил писатель один: Елена осталась в Риге, хотя в Москве Михаил Николаевич купил ей отдельную квартиру.

Супруги Михаила Задорнова Велта и Елена предпочитали друг с другом не знакомиться, и каждая считала себя подлинной женой Задорнова. Но общее горе объединило двух женщин. Они встретились у постели больного и стали общаться друг с другом.
 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.11.2017, 16:44
Гость: НАГ

К несчастью искушения подстерегают нас всех. И далеко не всякий готов сопротивляться, чаще искушение побеждает. Правду говорят -запретный плод сладок. Но как же этот плод горек для близкого человека, с которым и жили душа в душу. Это ведомо только самомУ близкому человеку, в одночасье ставшему брошенным. Сильно лукавят, когда говорят, что расставшись они остались друзьями. Слёзы от предательства родного человека не могут быть прощены. Хотя время многое лечит.
Да и "сладкий плод", как правило, откликается в дальнейшем по жизни и судьбе вкусившего. Знаю не мало подобных историй с совсем не счастливым концом.Видимо, угрызения совести постоянно и настойчиво подтачивают и здоровье и силы, не дают откинуть, за ненадобностью, воспоминания о прежней счастливой жизни
Наверное, всё произошедшее с Михаилом Николаевичем и есть отголоски его прошлой драмы.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.