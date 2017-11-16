Обнародован список из десяти лучших боевиков уходящего года

Глянцевое американское издание Esquire составило рейтинг лучших боевиков года.

Абсолютным лидером стала лента Кристофера Нолана «Дюнкерк» о Второй мировой войне, сообщает Лента.Ру. Фильм рассказывает о спасении более 300 тысяч британских, французских и бельгийских солдат, которые оказываются в ловушке немецких войск на побережье Франции возле города Дюнкерк. В «Дюнкерке» снялись Том Харди, Киллиан Мерфи, Марк Райлэнс и Кеннет Брана.

Почетное второе место занял фантастический боевик Пэтти Дженкинс «Чудо-женщина» с Галь Гадот в главной роли. Третья строчка досталась супергеройскому фильму «Тор: Рагнарек» с Крисом Хемсвортом и Томом Хиддлстоном.

В топ-10 также вошли картины «Логан», «Планета обезьян: Война», «Малыш на драйве», «Джон Уик 2», «Конг: Остров черепа» и «Человек-паук: Возвращение домой». Завершает рейтинг боевик о холодной войне «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон.