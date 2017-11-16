«Снеговик»: распады браков плодят маньяков

Остросюжетный триллер «Снеговик» выходит на днях в российский прокат

Кадр из фильма «Снеговик»

На заснеженном пустыре в Норвегии приютился добротный деревянный домик. Вполне милое местечко — если бы не ужасы, которые творятся в его стенах. Еженедельно сюда наведывается живущий по соседству деревенский полицейский и устраивает сущий бедлам. Выволочку получает и его внебрачный сын, который плохо запоминает даты, и его загнанная мамаша, с которой деспот особо не церемонится...

Спустя много лет мирный Осло сотрясает череда загадочных убийств. В городе объявился расчетливый маньяк, убивающий девушек. Обнаружилась одна интересная закономерность: преступник выходит на охоту только в снегопад, а его жертвами становятся женщины, для которых семейные ценности находятся на одном из последних мест в шкале жизненных ценностей. Всякий раз на месте убийства появляется скалящийся снеговик.

Кадр из фильма «Снеговик»

За расследование берется опытный детектив Харри Холе (Майкл Фассбендер). Несмотря на свои прошлые заслуги, орденоносный сыщик пребывает не в лучшей форме. Холе то и дело срывается в лютый запой, ночуя где попало и опускаясь на самое дно. Однако маньяк бросает детективу личный вызов, поэтому расквитаться с наглецом для Харри теперь — дело чести. К тому же ему никак нельзя опростоволоситься перед новой молодой напарницей, считающей его легендой сыска.

Кадр из фильма «Снеговик»

«Снеговик» представляет собой экранизацию одноименного романа сверхпопулярного скандинавского детективщика Ю Несбё. Именно благодаря этой книге, ставшей в Америке настоящим бестселлером, автор серии романов об эгоистичном детективе Харри Холе стал известен повсеместно. А уж теперь слава писателя должна разрастись до нечеловеческих масштабов, поскольку фильм имеет все шансы положить начало целой серии лент о современном «нордическом Шерлоке Холмсе».

Скандинавская экзотика в «Снеговике» превалирует. Монотонные пейзажи заснеженных фьордов; заледеневший ночной Осло, стыдливо сверкающий мутными огнями; подстерегающие в горах природные катаклизмы — все это нам в новинку, что должно привлечь к фильму дополнительный интерес. Именно в таком антураже хорошо снимать триллеры. Каковым по факту «Снеговик» и является.

Кадр из фильма «Снеговик»

Норвегия считается одной из самых благополучных стран мира, но создатели фильма показывают нам неприглядную подноготную этого изобилия. Так, в «Снеговике» Харри беспробудно пьет из-за того, что ему... из-за низкого уровня преступности в городе никак не подвернется стоящее дело. Одна из жертв, идя по вечернему городу и получая снежок в спину, оборачивается беззаботно улыбаясь — дескать, она себя чувствует в абсолютной безопасности. Но эту иллюзию красноречиво развеивает один из ключевых эпизодов картины, в котором радость жителей Осло по поводу спортивных игр перемежается с кадрами жестокого убийства.

Кадр из фильма «Снеговик»

К тому же в фильме исключительно силен социальный посыл. Алкоголизм, измены, семейный деспотизм, сплошные разводы — всё это показано как благодатная почва для появления разного рода извращенцев и исключительно опасных асоциальных типов. Страшнее всего, что с рядовых граждан за их прегрешения строжайшим образом спрашивают в итоге не органы правопорядка, не священники, а именно такие вот маньяки!

Фото с сайта kinopoisk.ru