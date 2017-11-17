Российские телеканалы могут отказаться от трансляции Олимпиады 2018

Первый канал и «Россия 1» могут отказаться от трансляции Зимних Олимпийских игр 2018, пишут «Ведомости».

По данным источников издания, отказ от трансляции может стать следствием отстранения сборной России от соревнований. Отсутствие российских спортсменов резко снизит аудиторию трансляций, что не позволит телеканалам заработать на рекламе и «отбить» средства, потраченные на приобретение прав.

Помимо Первого канала и «России 1» Олимпийские игры также планирует показывать телеканал «Матч ТВ». Однако, так как это спортивный телеканал, то трансляции на нем смогут собрать достаточные рейтинги и без участия российских спортсменов.

Ранее совет учредителей WADA принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Считается, что это может стать первым шагом к отстранению сбороной России от Олимпийских игр 2018.

Зимние Олимпийские игры 2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.