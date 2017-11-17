У телеведущего Андрея Малахова родился первенец

Телеведущий Андрей Малахов в первый раз стал стал отцом.

Ребенок появился на свет в 23.30 16 ноября в подмосковной клинике «Лапино», сообщает «СтарХит». Это мальчик весом 4020 г и ростом 54 см. Мама Наталья Шкулёва и малыш чувствуют себя хорошо.

Примечательно, что сам Малахов не присутствовал во время родов, ожидая их окончания в отдельной палате. Ведущий поделился впечатлениям от радостного события. «Имя ребенка нам еще предстоит выбрать — хотим посмотреть на характер малыша, — рассуждает он. — Жду момента, когда смогу поменять сыну первый подгузник!»