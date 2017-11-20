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Эдуард Успенский написал жалобу Путину на «Союзмультфильм»

12:35 20.11.2017
Кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино»
Кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино»
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Детский писатель Эдуард Успенский в открытом письме президенту Владимиру Путину обвинил «Союзмультфильм» в нарушении его авторских прав.

Документ оказался в распоряжении издания «Коммерсантъ FM». Студия начала работу над сериалом по мотивам историй о Простоквашино, не заключив с ним договор, утверждает писатель. ««...К моему 80-летию замечательная коммерческая организация ФГУП "ТПО "Союзмультфильм" подготовила мне очень интересный подарок: признание меня НЕавтором всех моих экранизированных произведений, - пишет Успенский президенту. - Признаюсь, на этот раз новому руководству очередного "Союзмультфильма" удалось удивить даже меня. Потому что они намеревались экранизировать истории про "деревню Простоквашино Эдуарда Успенского" без какого-либо согласия со стороны этого самого Эдуарда Успенского. И даже сделали несколько экранизаций. Представляете, вдруг я вижу сюжет с моими героями, с моим любимым котом Матроскиным и Печкиным, а писал его не я. Со мной даже договор не заключили. <...> Я понимаю, что для меня и моих наследников это борьба на годы...»

Изначально «Союзмультфильм» вел переговоры с Успенским об экранизации его новых историй о Простоквашине. Переговоры стороны оценивают по-разному: если Успенский в разговоре с «Коммерсантъ FM» назвал их «пустопорожней болтовней», то председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала, что за использование литературных произведений в новых сериях были предложены 5 млн руб., для киностудии — беспрецедентная сумма. Но автор ничего не ответил. ««Мы, честно говоря, были ошарашены. Мы с большим уважением относимся к Эдуарду Николаевичу и вообще ко всему, что он делал. Я возглавляю студию с февраля этого года и занималась все эти месяцы разгребанием чудовищного кризиса, который был на студии, фактически из руин пытаемся ее поднять, нам многое удается. Я думаю, что это письмо именно с этим связано — мы вроде как окрепли, встали на ноги, до этого нас все ногами били, потому что мы были очень слабые. При этом надо сказать, что больше юридического и финансового ущерба студии мало кто нанес, как нанес Эдуард Николаевич за последние годы,— говорит Юлиана Слащева.

В «Союзмультфильме» все претензии отвергают. В сериале по мотивам «Простоквашино» запланировано 30 эпизодов. Предполагается, что работа над проектом завершится к 2020 году.

Темы: Авторское право в мире кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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20.11.2017, 16:57
Гость: ФГУП — Федеральное государственное унитарное предприятие

Успенского бюджет на потянет, слишком крут.
Экранизируйте кого-нибудь попроще — Пушкина, например.
20.11.2017, 15:25
Гость: Дед

Где ж правду то искать как не царя?
20.11.2017, 14:59
Гость: Гена (крокодил)

Почему я узнаю последним и из СМИ? Эдуард Николаевич, Вы бы сказали, намекнули и я бы устроил этим бесстыжим мультяшникам такой "день рожденья"!
Запомнили надолго.
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