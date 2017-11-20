Станция метро Курская на три часа превратится в кинотеатр

Двадцать первого ноября с 13.00 до 16.00 в вестибюле станции Курская московского метрополитена впервые состоится показ VR-фильма «Заповедные жемчужины России».

Показ пройдет в формате мобильного кинотеатра, одновременно фильм будет демонстрироваться на 15 специальных устройствах, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Каждые 15 минут зрители в VR-очках будут отправляться в 10-минутное путешествие по заповедным территориям нашей страны.

Формат 360 полностью погружает зрителя в атмосферу живой природы, позволяет очутиться в самых удалённых заповедных точках России, пролететь над живописнейшими озёрами, лесами и горами, полюбоваться на красоту природы с высоты птичьего полёта. Просмотр фильма похож на погружение в виртуальную реальность - съемки позволяют передать красоту заповедных мест в наилучшем цифровом качестве. Зритель узнает о редчайших древних растениях — ровесниках первобытных животных, очутившись в самой гуще тисово-самшитовых лесов Кавказского биосферного заповедника. А также увидит легендарные памятники природы и могучую и бескрайнюю Лену — одну из самых длинных рек мира!

Фильмы созданы цифровым издательством Planetpics по заказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и посвящены году Экологии в России. Все фильмы цикла “Заповедные жемчужины” доступны совершенно бесплатно в мобильном приложении “Заповедные жемчужины” (для ОС Android). Уже в конце ноября пользователи метрополитена смогут ознакомиться с материалами, использованными при создании фильма, в фирменном поезде, посвященном году Экологии, вагоны которого будут сопровождаться QR-кодами на приложение.

Показ организован энциклопедией природы Plantepics.com, которая будет запущена в конце ноября 2017 года.