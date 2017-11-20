]]> ]]>
Главная Кино Новости

Станция метро Курская на три часа превратится в кинотеатр

14:14 20.11.2017
Кадр из фильма «Заповедные жемчужины России». Предоставлен организаторами показа
Кадр из фильма «Заповедные жемчужины России». Предоставлен организаторами показа
Материалы по теме:

Двадцать первого ноября с 13.00 до 16.00 в вестибюле станции Курская московского метрополитена впервые состоится показ VR-фильма «Заповедные жемчужины России».

Показ пройдет в формате мобильного кинотеатра, одновременно фильм будет демонстрироваться на 15 специальных устройствах, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Каждые 15 минут зрители в VR-очках будут отправляться в 10-минутное путешествие по заповедным территориям нашей страны.

Формат 360 полностью погружает зрителя в атмосферу живой природы, позволяет очутиться в самых удалённых заповедных точках России, пролететь над живописнейшими озёрами, лесами и горами, полюбоваться на красоту природы с высоты птичьего полёта. Просмотр фильма похож на погружение в виртуальную реальность - съемки позволяют передать красоту заповедных мест в наилучшем цифровом качестве. Зритель узнает о редчайших древних растениях — ровесниках первобытных животных, очутившись в самой гуще тисово-самшитовых лесов Кавказского биосферного заповедника. А также увидит легендарные памятники природы и могучую и бескрайнюю Лену — одну из самых длинных рек мира!

Фильмы созданы цифровым издательством Planetpics по заказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и посвящены году Экологии в России. Все фильмы цикла “Заповедные жемчужины” доступны совершенно бесплатно в мобильном приложении “Заповедные жемчужины” (для ОС Android). Уже в конце ноября пользователи метрополитена смогут ознакомиться с материалами, использованными при создании фильма, в фирменном поезде, посвященном году Экологии, вагоны которого будут сопровождаться QR-кодами на приложение.

Показ организован энциклопедией природы Plantepics.com, которая будет запущена в конце ноября 2017 года.

Темы: Интересные и необычные события в мире кино, Кино в России, Метро в России, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.