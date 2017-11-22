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«Нелюбовь» Звягинцева претендует на звание «Лучший международный фильм»

14:52 22.11.2017
Кадр из фильма «Нелюбовь». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Нелюбовь». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» была номинирована на американскую премию Independent Spirit Awards в категории «Лучший международный фильм».

«Фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева и продюсеров Александра Роднянского и Глеба Фетисова номинирован на американскую премию Independent Spirit Awards в категории "Лучший международный фильм", - передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ленты.

Вкупе с «Нелюбовью»в пятерке номинантов оказались французская картина «120 ударов в минуту» Робена Кампийо, чилийская «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио, «Я не ведьма»" режиссера из Замбии Рунгано Ниони и британская «Леди Макбет» Уильяма Олдройда.

Independent Spirit Awards — американская кинопремия, которая присуждается с 1984 года и ориентирована прежде всего на независимое кино. Она ежегодно вручается независимой некоммерческой организацией Film Independent. Церемония награждения Independent Spirit Awards состоится 3 марта в калифорнийской Санта-Монике.

Темы: Кино в мире, Кино в России, Награды и премии в кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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22.11.2017, 21:05
Гость: Да

Большая честь для России.
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