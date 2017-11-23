Умер исполнитель роли Петрухи из «Белого солнца пустыни»

Актер Николай Годовиков, сыгравший в фильме режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» красноармейца Петруху, скончался в Санкт-Петербурге.

«Я позвонил Коле, трубку взял его зять, сказал, что Николай Львович умер у себя в квартире», - рассказал близкий друг актера изданию «Комсомольская правда».

Годовиков скончался на 68-м году жизни. Причины его смерти пока не называются. Известно, что он страдал от онкологического заболевания.

Дебютом Годовикова в кино была роль беспризорника в фильме «Республика ШКИД». В общей сложности актер сыграл в кино более двух десятков ролей, самой знаменитой из которых была роль Петрухи.

