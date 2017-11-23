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Умер исполнитель роли Петрухи из «Белого солнца пустыни»

19:47 23.11.2017
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»
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Актер Николай Годовиков, сыгравший в фильме режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» красноармейца Петруху, скончался в Санкт-Петербурге.

«Я позвонил Коле, трубку взял его зять, сказал, что Николай Львович умер у себя в квартире», - рассказал близкий друг актера изданию «Комсомольская правда».

Годовиков скончался на 68-м году жизни. Причины его смерти пока не называются. Известно, что он страдал от онкологического заболевания.

Дебютом Годовикова в кино была роль беспризорника в фильме «Республика ШКИД». В общей сложности актер сыграл в кино более двух десятков ролей, самой знаменитой из которых была роль Петрухи.
 

Темы: Россия, Актеры и актрисы российского кино, Кино, Кино в России
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Комментарии читателей
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24.11.2017, 00:10
Гость: Гость

Восток - дело тонкое, Петруха!
23.11.2017, 22:57
Гость: Зоя

Еще один фельдфебель нашелся.
Как будто иван з. писал о кончине прекрасного артиста, а не о его тяжелой жизни.
23.11.2017, 22:18
Гость: для иван 3

Глупости не пишите. При чем здесь рынок? Напечатано же что умер артист ОТ ОНКОЛОГИИ. Сейчас лечится только рак кожи. Медицина пока бессильна перед этой болезнью.
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