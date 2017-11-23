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Федору Добронравову запретили въезд на Украину из-за Крыма, где он не был

13:22 23.11.2017
Федор Добронравов. Фото с сайта kinopoisk.ru
Федор Добронравов. Фото с сайта kinopoisk.ru
Сюжет: Противостояние на Украине

Звезде сериалов «Сваты» Федору Добронравову запретили въезд на Украину сроком на три года.

Данное решение приняла Служба безопасности Украины (СБУ), сообщила в своем Фейсбуке пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская, сообщает InterMedia. «Сотрудники спецслужбы задокументировали, что россиянин неоднократно позволял себе антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией, - написала она. - Правоохранители также зафиксировали многочисленные посещения Добронравовым временно аннексированного полуострова с нарушением порядка, установленного Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».

Она напомнила также, что СБУ и дальше будет проводить системную работу по запрещению въезда на Украину иностранцам, «которые поддерживают российскую агрессию, отрицают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, или осуществляют иную деятельность, противоречащую национальным интересам нашего государства».

Сам Федор Добронравов удивлен подобным решением и утверждает, что в Крыму после его воссоединения с Россией не был. «Я об этом не знаю, не посещал Крым, - сказал он в интервью телеканалу RT. - Это опять фейки какие-то, пускают же. Я уже пять лет туда не езжу. Все затихнет — будем ездить так же, как и ездили. Я в это свято верю и молюсь».

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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23.11.2017, 18:21
Гость: полухохол

Это страшное дело,"не пустили".Поздравляю любимого и уважаемого актера с "освобождением" от провокаций бандеровской мрази.
23.11.2017, 18:05
Гость: ПАРАЗИТЫ ВПЕРЕД!

Вашего брата хахлотролли мучають!!!!
23.11.2017, 15:45
Гость: Какая скорбь

Думаю, что замечательный артист "ну-у-у очень переживает" по этому поводу.
Все комментарии (6)
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