Федору Добронравову запретили въезд на Украину из-за Крыма, где он не был

Звезде сериалов «Сваты» Федору Добронравову запретили въезд на Украину сроком на три года.

Данное решение приняла Служба безопасности Украины (СБУ), сообщила в своем Фейсбуке пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская, сообщает InterMedia. «Сотрудники спецслужбы задокументировали, что россиянин неоднократно позволял себе антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией, - написала она. - Правоохранители также зафиксировали многочисленные посещения Добронравовым временно аннексированного полуострова с нарушением порядка, установленного Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».

Она напомнила также, что СБУ и дальше будет проводить системную работу по запрещению въезда на Украину иностранцам, «которые поддерживают российскую агрессию, отрицают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, или осуществляют иную деятельность, противоречащую национальным интересам нашего государства».

Сам Федор Добронравов удивлен подобным решением и утверждает, что в Крыму после его воссоединения с Россией не был. «Я об этом не знаю, не посещал Крым, - сказал он в интервью телеканалу RT. - Это опять фейки какие-то, пускают же. Я уже пять лет туда не езжу. Все затихнет — будем ездить так же, как и ездили. Я в это свято верю и молюсь».