Андрей Звягинцев и Александр Яценко удостоены Asia Pacific Screen Awards

Артист Александр Яценко, сыгравший в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», снискал Гран-при жюри премии Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии Asia Pacific Screen Awards.

Официальная церемония вручения наград состоялась в австралийском Брисбене 23 ноября 2017 года, сообщает InterMedia. Что касается режиссера Андрея Звягинцева, то он победил в номинации «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Нелюбовь», сообщается на сайте Министерства культуры РФ. Лучшим художественным фильмом стал «Sweet Country» австралийского режиссера Уорвика Торнтона.

В этом году в шорт-листе было представлено еще два российских фильма — «Аритмия» Бориса Хлебникова в номинации «Лучший сценарий» и «Мешок без дна» Рустама Хамдамова, за который Петр Духовской и Тимофей Лобов получили премию в категории «Лучшая операторская работа».