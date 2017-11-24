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Андрей Звягинцев и Александр Яценко удостоены Asia Pacific Screen Awards

12:41 24.11.2017
Андрей Звягинцев. Фото с сайта az-film.com
Андрей Звягинцев. Фото с сайта az-film.com
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Артист Александр Яценко, сыгравший в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», снискал Гран-при жюри премии Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии Asia Pacific Screen Awards.

Официальная церемония вручения наград состоялась в австралийском Брисбене 23 ноября 2017 года, сообщает InterMedia. Что касается режиссера Андрея Звягинцева, то он победил в номинации «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Нелюбовь», сообщается на сайте Министерства культуры РФ. Лучшим художественным фильмом стал «Sweet Country» австралийского режиссера Уорвика Торнтона.

В этом году в шорт-листе было представлено еще два российских фильма — «Аритмия» Бориса Хлебникова в номинации «Лучший сценарий» и «Мешок без дна» Рустама Хамдамова, за который Петр Духовской и Тимофей Лобов получили премию в категории «Лучшая операторская работа».

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в мире, Кино в России, Награды и премии в кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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24.11.2017, 19:41
Гость: звягинцев

уже вошел в историю как один из самых ненавидящих Россию киномеханник и встал в ряд с горбачевым...тот тоже имеет медальку за измену за 3 копейки,когда был самый главный в наибогатейшей стране а мире!
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