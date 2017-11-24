Владимир Зеленский раскритиковал СБУ за запрет «Сватов»

Украинский актер и продюсер Владимир Зеленский возмутился из-за запрета сериала, созданного его студией.

На соответствующую тему артист написал видеообращение, сообщает Украина.Ру. «Я и моя команда неплохо придумываем проекты, которые смотрят миллионы людей. В последние сутки во всех средствах массовой информации ярко обговаривается такой важный для нашей страны экономический вопрос — запретить сериал «Сваты», — с сарказмом отметил Зеленский.

Артист также призвал СБУ заниматься своими прямыми обязанностями, а не бороться с его сериалом. «Какого черта вы что-то там предлагаете? Кто вы такие? Что вы сделали? Если вы Служба Безопасности Украины, заботьтесь безопасностью Украины, чтобы на улицы можно было пойти и детям было не страшно», — резюмировал Зеленский.

Напомним, что ранее СБУ запретила на три года въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову, известному по роли в сериале «Сваты», из-за посещения Крыма. Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Нами было принято решение о запрете въезда на три года российскому артисту Федору Добронравову, который неоднократно посещал Крым и поддерживал публично аннексию Крыма», — заявила Гитлянская в видеообращении.