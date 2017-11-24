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Владимир Зеленский раскритиковал СБУ за запрет «Сватов»

13:03 24.11.2017
Кадр из фильма «Сваты». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Сваты». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Украинский актер и продюсер Владимир Зеленский возмутился из-за запрета сериала, созданного его студией.

На соответствующую тему артист написал видеообращение, сообщает Украина.Ру. «Я и моя команда неплохо придумываем проекты, которые смотрят миллионы людей. В последние сутки во всех средствах массовой информации ярко обговаривается такой важный для нашей страны экономический вопрос — запретить сериал «Сваты», — с сарказмом отметил Зеленский.

Артист также призвал СБУ заниматься своими прямыми обязанностями, а не бороться с его сериалом. «Какого черта вы что-то там предлагаете? Кто вы такие? Что вы сделали? Если вы Служба Безопасности Украины, заботьтесь безопасностью Украины, чтобы на улицы можно было пойти и детям было не страшно», — резюмировал Зеленский.
Напомним, что ранее СБУ запретила на три года въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову, известному по роли в сериале «Сваты», из-за посещения Крыма. Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Нами было принято решение о запрете въезда на три года российскому артисту Федору Добронравову, который неоднократно посещал Крым и поддерживал публично аннексию Крыма», — заявила Гитлянская в видеообращении.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в мире, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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24.11.2017, 16:04
Гость: 2017

Первая реакция Зеленского на то, что в президенты будут выбирать не его за такой обширный и массовый "Вечерний Квартал", а "Океан Эльзы", спевший всего-то одну песню "Усе будэ добрэ, эге-ге-ге-ге...".
.
Завидует однако. Его обошли и на этом поприще.
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На самом деле ему в политику лучше не соваться, и ему это скоро объяснят.
Слишком труслив, Зеленский показал себя, перед выступлениями в АТО, как дворовая собака, которая будет лизать хозяину всё, что надо, лишь бы её считали своей.
24.11.2017, 14:56
Гость: Бтр

Как наши пропагандёры любят это, еще вчера этот чмошник называл жителей лнр днр мразями, а сегодня российские издания, которые вчера полоскали его, его уже цитируют и ссылаются на него , что он чето там сказал, чем то недоволен.
24.11.2017, 13:58
Гость: Зритель

Плохо, что запретили. Хорошо, что сватов.
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