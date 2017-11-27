Супруга Армена Джигарханяна переедет во Францию

Супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, которая была уволена с поста финансового директора театра, планирует уезжать из России.

Женщина получила несколько предложений о работе, в том числе из европейских стран. «Виталину зовут во Францию и в Германию. Не забывайте, она профессиональная, талантливая пианистка, – рассказала в интервью журналу «СтарХит» представительница Виталины Элина Мазур. – Ей больше нравится первый вариант, и в середине декабря она планирует улететь в Париж, чтобы узнать условия контракта».

Развод между супругами назначен на 27 ноября 2017 года. Цымбалюк-Романовская не намерена идти на мировую с Джигарханяном. «Виталина очень обижена на мужа, – говорит Элина Мазур. – Но считает, что все случилось в нужное время и было правильно. Она боялась пережить Армена Борисовича. А сейчас пришло понимание, что на пути обязательно встретится другой мужчина, с которым заведет детей, ведь давно мечтает о них. А Джигарханяна ей не жаль, он счастлив в окружении новых друзей и коллег».