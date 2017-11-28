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Олег Табаков госпитализирован с воспалением легких

10:23 28.11.2017
Олег Табаков © KM.RU, Сергей Петров
Олег Табаков © KM.RU, Сергей Петров
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Актер и режиссер Олег Табаков госпитализирован в Первую градскую больницу с воспалением легких, сообщает РБК со ссылкой на сына артиста Антона.

Как пишет издание, Антон Табаков подтвердил, что его отец находится в больнице, где ему поставили диагноз — воспаление легких. При этом он отказался сообщать что-либо дополнительное о состоянии здоровья отца.

Ранее представители Первой градской больницы сообщили РИА Новости, что Олег Табаков был помещен в шестое отделение реанимации.

Отмечается, что в МХТ им. Чехова и театре «Табакерка» отменили назначенные на ближайшие дни выступления с участием актера.

Олег Табаков начал актерскую карьеру в 1957 году в Студии молодых актеров, которая позже стала театром «Современник». В 1977 году он основал собственную театр-студию, которой руководит до сих пор. Табаков снялся более чем в 120 фильмах, преподавал в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ. 

Темы: Звезды российского кино, Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире кино, Театральные деятели и персоны в России
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28.11.2017, 13:52
Гость: Татьяна Алексеевна

Желаю Олегу Табакову СКОРЕЙШЕГО выздоровления!
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