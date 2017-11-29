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Екатерина Андреева дебютировала в образе советской модели

15:34 29.11.2017 , Антон Крайний

Шестидесятилетие программы «Время» широко начинает отмечаться на Первом канале

Екатерина Андреева

К этой дате приурочен ряд нетривиальных акций. К одной из них относится появление знаковых ведущих канала в необычных образах. Так, небезызвестная Екатерина Андреева впервые попробовала себя в роли модели, сообщает «Экспресс-газета».

Постоянная ведущая вечернего выпуска новостей приняла участие в спецпроекте телеканала, примерив, самые стильные образы советских, а позже и российских ведущих, которые выходили в эфир программы «Время» в 60-е, 70-е, 90-е и 2000-е годы.

Целиком и полностью перевоплотиться и подобрать костюм, детали которого полностью соответствовали заявленной эпохе, Екатерине Андреевой помогли стилисты и консультанты программы «Модный приговор».

Екатерина Андреева

Примечательно, что Екатерина Андреева ведет программу «Время» на протяжении 20 лет. Пользователи Мнтернета уже успели отметить, что ведущей не только удалось передать колорит 60-х годов, но и полностью вжиться в роль теледив советской эпохи. Сама Андреева уточнила, что подобный эксперимент помог ей больше узнать о моде прошедших десятилетий.

Екатерина Андреева

Напомним, что от первого брака у Екатерины Андреевой есть дочка Наталья. Телеведущая замужем за сербским бизнесменом Душаном Перовичем. В одном из интервью предприниматель признался, что увидел  будущую жену по телевизору и понял, что должен с ней познакомится. Вскоре долгожданная встреча состоялась, Перович сумел не только произвести впечатление на ведущую, но и предложил избраннице стать его женой.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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