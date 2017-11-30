Жена Черчилля была награждена орденом Красного Знамени за помощь Красной армии

Сегодня день рождения сэра Уинстона Леонарда Спенсера-Черчилля, который недавно стал героем биографического фильма «Темные времена»

Кадр из фильма «Темные времена»

Одному из самых знаменитых британцев в истории исполнилось бы 143 года. Он был не только выдающимся политиком, но и прекрасным художником, а также писателем, удостоенным Нобелевской премии. Черчиллю часто сопутствовала удача, но больше всего ему повезло с женой. Жизнь несгибаемого англичанина напоминала приключенческий роман, а его афоризмы не забывают и по сей день.

Урожденный герцог Мальборо появился на свет в Бленхеймском дворце, в семье лорда Рэндольфа Черчилля и американки, дочери владельца газеты «Нью-Йорк таймc». Вопреки семейным традициям Уинстон Черчилль получил образование британском Королевском военном колледже. Почти с детства его главной страстью были две вещи – война и политика, которой он увлекся под влиянием отца. Оставив, но лишь на время, политическую стезю, молодой человек, преисполненный не столько честолюбием, сколько жаждой приключений, просит о зачислении в Четвертый гусарский полк. Не желая оставаться в тени мировых событий, молодой лейтенант отправляется на войну испанцев на Кубе, из этой поездки он вывез увлечение сигарами, затем служит в Индии, а после пересекает океан, что бы принять участие в англо-бурской войне, заметки о которой приносят ему первую известность в качестве военного корреспондента.

Кадр из фильма «Темные времена»

Несмотря на первые успехи в военном поприще, Черчилль возвращается в Англию, что бы начать политическую карьеру и уже 1900 году его избирают в парламент от Консервативной партии. С самого начала ему сопутствует успех, а благодаря красноречию, почти каждое его выступление, становится событием.

Через несколько лет Черчилль перешел в Либеральную партию, а спустя два года прошел в палату общин от либералов. В том же году получил пост заместителя министра колоний. В 1908 году Уинстон был назначен на пост министра торговли, на котором действовал чрезвычайно энергично, особое внимание, уделяя проблеме безработицы. В том же году 34-летний Уинстон наконец находит себе достойную супругу. Его избранницей стала Клементина Хозиер. Этот брак оказался счастливым и продлился 53 года. Однажды, уже в середине 1950-ых годов на одном из обедов, которые Черчилли устраивали в своём загородном поместье, Уинстон произнес перед гостями: «Если бы я не стал тем, кто я есть, я бы с удовольствием стал… Вторым мужем миссис Черчилль».

Кадр из фильма «Темные времена»

В 1910 году Уинстон Черчилль становится министром внутренних дел, а некоторое время спустя вспоминает свое увлечение войной, и в 1911году становится первым лордом адмиралтейства. В годы Первой Мировой войны Черчилль не раз появляется на передовой. Даже после провала Дарданелльской операции, который привел к его отставке, он отправился в действующую армию во Фландрию. Конец войны он встречает в должности министра военного снабжения, а затем становится министром авиации.

Как только погасли последние всполохи войны Черчилль возвращается к политической карьере и уже в 1924-ом году становится министром финансов, пройдя в парламент от Консервативной партии.

Политическая карьера Черчилля это череда невероятных побед и поражений.

В 1937 году консерваторы сумели добиться перевеса на выборах, и премьер-министром стал Невилл Чемберлен. В отношениях с гитлеровской Германией, Италией Муссолини и Испанией Франко Чемберлен предпочитал проводить «политику умиротворения», но Черчилль пристально следил за ситуацией в Германии и понимал всю опасность решения Чемберлена.

Кадр из фильма «Темные времена»

Когда Чемберлен подписал Мюнхенское соглашение, Черчилль даже на какое-то время ушел в отставку. Именно тогда он сказал впоследствии ставшие знаменитыми слова: «У вас был выбор между войной и бесчестьем. Вы выбрали бесчестье, теперь вы получите войну».

Англия вступила в войну 3 сентября 1939 года, через два дня после нападения Германии на Польшу. В это время Черчиллю предложили вернуться на пост министра морского флота. Назначение Черчилля было встречено с восторгом всеми британцами, а военные суда Великобритании, если верить легенде, обменялись сообщением с текстом: «Уинстон вернулся».

Спустя несколько месяцев, когда пали Скандинавия и Франция, а Великобритания оказалась один на один с Гитлером, Черчилль занял пост премьер-министра.

Он сумел в считанные месяцы превратить Великобританию в отлично сформированную армейскую машину, способную не только держать оборону, но и наносить удары. Так создание боевой авиации, перехватившей у Германии власть над небом Европы, бесспорно, достижение премьера.

Черчилль неоднократно пересекал Атлантику для встреч с президентом США Франклином Рузвельтом, а в августе 1942 года и октябре 1944 года встречался в Москве со Сталиным. Именно ему мы обязаны созданию антигитлеровской коалиции.

Его жена Климентина приезжала в СССР весной 1945-го года. Помимо Москвы она посетила Сталинград, Ростов на Дону, Курск, Одессу, Кисловодск, а также Крым. Клементина была награждена орденом Трудового Красного Знамени «за выдающиеся заслуги в проведении общественных мероприятий по сбору средств в Англии для оказания медицинской помощи Красной армии».

В 1945 году, выйдя в отставку после победы лейбористов, Черчилль не прекратил активной политической деятельности и в 1951 вновь занял пост премьер-министра. Покинув пост по состоянию здоровья в апреле 1955 года, Черчилль еще десять лет оставался членом парламента.

Уинстон Черчилль – автор многих книг историко-мемуарного жанра: «Мировой кризис, 1916-1918», шеститомная «семейная» эпопея «Жизнь Мальборо», шеститомный труд «Вторая мировая война», четырехтомная «Историю англоговорящих народов» и др. Его литературное наследие составляет более 40 томов.

В 1953 году Черчиллю была присуждена Нобелевская премия по литературе.

В том же году королева Елизавета II наградила его высшим орденом Великобритании – орденом Подвязки. В 1963 году он стал почетным гражданином США.

24 января 1965 года Уинстон Черчилль скончался в Лондоне.

В 1973 году на Парламентской площади в Лондоне был установлен памятник Уинстону Черчиллю.

В 1998 году памятник Черчиллю был открыт в Париже на Елисейских полях.

В 2005 году в Лондоне в подвале здания Уайтхолла, бывшем секретном штабе британского правительства времен Второй мировой войны, был открыт музей Черчилля Churchill War Rooms.

В этом году на мировые экраны выходит фильм «Темные времена», в котором легендарного британца сыграет Гэри Олдман, а его жену Климентину Кристин Скотт-Томас. Российский зритель увидит картину в январе.