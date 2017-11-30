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Владимир Путин похвалил фильм «Легенда о Коловрате»

13:40 30.11.2017
Кадр из фильма «Легенда о Коловрате». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Легенда о Коловрате». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Президенту России Владимиру Путину показали новый российский фильм «Легенда о Коловрате».

За сутки до официального выхода картины в широкий прокат глава государства посмотрел фильм в компании министра культуры Владимира Мединского, режиссера картины Джаника Файзиева, а также исполнителей главных ролей Ильи Малакова и Полины Чернышовой, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Прежде, чем начать просмотр, Путин пообщался с создателями фильма и актерами. Краткую беседу перед началом фильма показал телеканал «Россия 24». Файзиев рассказал президенту о главной идее фильма, уточнив, что суть ее заключается в объединении и пользе совместных усилий. Глава государства отметил, что идея хорошая. «Объединение дает нам силы и учит побеждать», — сказал президент.

Уже после просмотра фильма Путин признался, что фильм «берет за душу». «Из того, что видел, впечатляет, за душу берет, и мне кажется, что люди будут смотреть с интересом. И сама по себе идея хорошая», — цитирует президента телеканал.
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В российский прокат фильм «Легенда о Коловрате» выходит 30 ноября. Картина рассказывает о рязанском богатыре Евпатии Коловрате, который бросает вызов хану Золотой Орды Батыю.
 

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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30.11.2017, 17:37
Гость: ВВВ

Тот же, что и эту историю выдумали...
30.11.2017, 17:15
Гость: D.D.

Да хрен с ними, с русским доспехами, - у предков-то что на щитах было изобрАжено: семисвечник? могендавид? отрезанные уши?
...ну, - по величию и слава, ага...
30.11.2017, 16:51
Гость: особи,

которой нравится Медведев,нельзя доверять критику фильмов.У этой особи дальтонизм на различения добра и зла,вреда и пользы для страны,он хвалит плохое.
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