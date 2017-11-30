Владимир Путин похвалил фильм «Легенда о Коловрате»

Президенту России Владимиру Путину показали новый российский фильм «Легенда о Коловрате».

За сутки до официального выхода картины в широкий прокат глава государства посмотрел фильм в компании министра культуры Владимира Мединского, режиссера картины Джаника Файзиева, а также исполнителей главных ролей Ильи Малакова и Полины Чернышовой, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Прежде, чем начать просмотр, Путин пообщался с создателями фильма и актерами. Краткую беседу перед началом фильма показал телеканал «Россия 24». Файзиев рассказал президенту о главной идее фильма, уточнив, что суть ее заключается в объединении и пользе совместных усилий. Глава государства отметил, что идея хорошая. «Объединение дает нам силы и учит побеждать», — сказал президент.

Уже после просмотра фильма Путин признался, что фильм «берет за душу». «Из того, что видел, впечатляет, за душу берет, и мне кажется, что люди будут смотреть с интересом. И сама по себе идея хорошая», — цитирует президента телеканал.

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В российский прокат фильм «Легенда о Коловрате» выходит 30 ноября. Картина рассказывает о рязанском богатыре Евпатии Коловрате, который бросает вызов хану Золотой Орды Батыю.

