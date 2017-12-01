]]> ]]>
Главная Кино Новости

Опубликован список самых худших российских фильмов

14:28 1.12.2017
Кадр из фильма «Защитники». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Защитники». Фото с сайта kinopoisk.ru
Материалы по теме:

Обнародован рейтинг худших российских фильмов.

Рейтинг был составлен РИА "Новости" на основе отзывов с портала «Кинопоиск», сообщает Life.Ru. Первое место заняла картина «Защитники» — зрители не оценили отечественный фильм о супергероях. Также не произвела должного впечатления на жителей России «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — несмотря на участие известных актеров и неплохой бюджет в 3,5 миллиона долларов.

Не привлек внимания «Самый лучший фильм 2», совершенно не оправдав свое название. Внушительный бюджет в 10 миллионов долларов и команда юмористов Comedy Club в главных ролях не спасли его от провала. Масса критики обрушилась и на «Взломать блогеров», в котором поучаствовали Саша Спилберг, Марьяна Ро и Ивангай.

Также в антирейтинг попали «Возвращение мушкетёров» Георгия Юнгвальда-Хинкевича, "Чёрная роза" Александра Невского и "Бригада. Наследник" Дениса Алексеева.

Темы: Интересные и необычные события в мире кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Рейтинги
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.12.2017, 17:51
Гость: Евгений В

Качества и достоинство фильмов оценивается в долларах. Тогда можно предложить в кинопрокат обычную парнуху, дать рекламу, допустить за большую плату молодежь, возможно прибыль будет большой и фильм займет в прокате 1 призовое место.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.