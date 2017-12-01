Опубликован список самых худших российских фильмов

Обнародован рейтинг худших российских фильмов.

Рейтинг был составлен РИА "Новости" на основе отзывов с портала «Кинопоиск», сообщает Life.Ru. Первое место заняла картина «Защитники» — зрители не оценили отечественный фильм о супергероях. Также не произвела должного впечатления на жителей России «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — несмотря на участие известных актеров и неплохой бюджет в 3,5 миллиона долларов.

Не привлек внимания «Самый лучший фильм 2», совершенно не оправдав свое название. Внушительный бюджет в 10 миллионов долларов и команда юмористов Comedy Club в главных ролях не спасли его от провала. Масса критики обрушилась и на «Взломать блогеров», в котором поучаствовали Саша Спилберг, Марьяна Ро и Ивангай.

Также в антирейтинг попали «Возвращение мушкетёров» Георгия Юнгвальда-Хинкевича, "Чёрная роза" Александра Невского и "Бригада. Наследник" Дениса Алексеева.