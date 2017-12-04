Александр Адабашьян: «Москву пощипали очень здорово, особенно в последние годы»

Известный российский актер Александр Адабашьян принял участие в работе XVI Международного кинофестиваль дебютного кино «Начало»

Александр Адабашьян

Адабашьян известен как весьма здравомыслящий человек, слушать которого всегда одно удовольствие. Его суждения отличаются исключительной взвешенностью. Поэтому его мастер-класс на «Ленфильме» произвел должное впечатление на очевидцев. Предлагаем Вашему вниманию его наиболее интересные высказывания оттуда.

Адабашьян никогда не играл главных ролей, но его любое понимание на экране запоминается. Теперь уже трудно поверить, что в молодости он по актерской стезе идти отнюдь не собирался, окончив Строгановское художественное училище в Москве. Знаковое участие в его судьбе сыграл Никита Михалков, с которым они учились в одном классе. Вернувшись из армии, Адабашьян вновь встретился с Михалковым, который предложил ему потрудиться декоратором в фильме «Спокойный день в конце войны» .

Александр Адабашьян

В момент же, когда снимали картину «Свой среди чужих, чужой среди своих», в сцене воспоминаний о молодости героев, когда они дурачатся в поле, придумали вместе с общими планами фокусировать лица, сообщает «КП» Оператор фильма Павел Лебешев сказал Адабашьяну, который был художником фильма: «Будешь снимать крупные планы!» И Александр Артемович с кинокамерой бегал по полю, ловя в кадр то Шакурова, то Солоницына, то Богатырева... «Ни один свой фильм я не могу смотреть, как зритель, - говорит Адабашьян, - поскольку все время съемок был на площадке. Все фильмы воспринимаю, как семейный альбом. Каждую сцену помню: где кто стоял, чем занимался, что было до и после».

Многим Адабашьян запомнился по роли Бэрримора в «Собаке Баскервилей». Режиссер Игорь Масленников, как мало кто, умел сохранять в кадре иронию. «Знаменитую фразу «Овсянка, сэр!» придумал не я, а тоже Масленников! - утверждает Александр Артемович. Появилась она она, по словам Адабашьяна, когда делали сцену с сэром Генри в исполнении Михалкова. Нужно было сразу ярко обозначить этого персонажа. Он приехал с Дикого Запада, такого словами не урезонишь! Тогда и появилась идея с завтраком. Когда вместо привычного бифштекса сэр Генри получает кашку: ничего другого нет, потому что не положено. Эта овсянка в секунду все преобразила, создав стильный образ чопорной Англии.

Александр Адабашьян

Этапным для Адабашьяна стал образ Берлиоза в «Мастере и Маргарите» Владимира Бортко. «Владимир Бортко точно знал, чего он хочет добиться, - вспоминает актер. - Мы много репетировали, прежде чем включить камеру. Да и Булгаков такой автор, что его тексты своими словами не перескажешь, их нужно учить наизусть. Мы много говорили, что было бы с Берлиозом, если бы ему не отрезали голову. Скорее всего, он дожил бы до почтенных лет. Писал бы доносы. Потом бы от них отрекался. Сейчас бы везде выступал как близкий друг Мастера. Наверняка бы рассказывал, как безуспешно пытался его спасти… Непотопляемый человек. Заниматься этим персонажем было интересно, потому что на съемках была совершенно замечательная творческая атмосфера».

Александр Адабашьян

Примечательно, что московские сцены «Мастера и Маргариты» снимались преимущественно а Питере — за исключением лавки на Патриарших прудах. «И неудивительно, - парирует Адабашьян. - Москву пощипали очень здорово, особенно в последние годы. Практически не осталось уголков XIX - начала ХХ века, вместо них выросло что-то несусветное... Так что самую московскую Москву теперь лучше снимать в Петербурге».

Фото с сайта kino-teatr.ru