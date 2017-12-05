Сериал «Карточный домик» закончится укороченным сезоном без Спейси

Компания Netflix объявила о завершении политического сериала «Карточный домик».

Как сообщает Hollywood Reporter, производство последнего шестого сезона телесериала начнется в 2018 году. Он будет содержать всего 8 серий вместо обычных 13. Актер Кевин Спейси не будет участвовать в съемках этого сезона.

По словам представителей Netflix, продюсеры шоу постараются обеспечить «хорошее и креативное окончание».

Сериал «Карточный домик» был одним из популярных телешоу последних лет. Главную роль исполнял Кевин Спейси. Однако осенью текущего года Спейси стал фигурантом громкого скандала, связанного с сексуальными домогательствами. Порядка 15 человек обвинили актера в неподобающем поведении, в результате чего он был уволен из телешоу, а сам сериал оказался на грани закрытия.