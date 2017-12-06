ВГТРК подтвердил бойкот Игр 2018 в случае неучастия российской сборной

Телерадиовещательная компания ВГТРК подтвердила свою позицию по поводу трансляции зимних Олимпийских игр 2018 в случае не участия российской сборной.

Как пишет «Интерфакс», если российская сборная не участвует на Играх в Пхечане, то телеканалы холдинга не будут транслировать Олимпиаду.

«Наша позиция неизменна: без участия российской сборной Олимпийские игры в Пхенчане мы транслировать не будем», - заявили представители компании.

Во вторник, 5 декабря, стало известно, что российские спортсмены смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года только под нейтральным флагом. Данное решение было принято исполкомом Международного олимпийского комитета на заседании в Лозанне.

По данным агентства, министр спорта РФ Павел Колобков ожидает официальных документов от исполкома МОК. «Решение противоречивое. Тем не менее, это уже официальная позиция, а не просто предположения. Но пока мы не изучим официальных документов по итогам заседания исполкома МОК, давать более развернутые комментарии преждевременно», - заявил он.

В свою очередь глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что решение об участии российских спортсменов под нейтральным флагом будет принято на Олимпийском собрании 12 декабря. В собрании будут участвовать кандидаты в сборную, руководители федераций и тренеры. Отмечается, что спортсмены сами должны принимать подобное решение.

Российские парламентарии настроены более радикально и призывают олимпийцев не ехать на игры, заявляя, что выступление под нейтральным флагом неприемлемым. Ранее подобную точку зрения озвучивал и президент РФ Владимир Путин.

Однако российская чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен предупредила, что призывы к бойкоты Олимпиады согласно Олимпийской Хартии могут повлечь отстранение сборной на два олимпийских цикла и спортивным функционерам следует это учитывать. «Если мы сейчас начнем бойкотировать, мы можем вообще нарваться на «убийство» спорта в нашей стране», - заявила она.