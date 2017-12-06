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ВГТРК подтвердил бойкот Игр 2018 в случае неучастия российской сборной

08:51 6.12.2017
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Телерадиовещательная компания ВГТРК подтвердила свою позицию по поводу трансляции зимних Олимпийских игр 2018 в случае не участия российской сборной.

Как пишет «Интерфакс», если российская сборная не участвует на Играх в Пхечане, то телеканалы холдинга не будут транслировать Олимпиаду.

«Наша позиция неизменна: без участия российской сборной Олимпийские игры в Пхенчане мы транслировать не будем», - заявили представители компании.

Во вторник, 5 декабря, стало известно, что российские спортсмены смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года только под нейтральным флагом. Данное решение было принято исполкомом Международного олимпийского комитета на заседании в Лозанне.

По данным агентства, министр спорта РФ Павел Колобков ожидает официальных документов от исполкома МОК. «Решение противоречивое. Тем не менее, это уже официальная позиция, а не просто предположения. Но пока мы не изучим официальных документов по итогам заседания исполкома МОК, давать более развернутые комментарии преждевременно», - заявил он.

В свою очередь глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что решение об участии российских спортсменов под нейтральным флагом будет принято на Олимпийском собрании 12 декабря. В собрании будут участвовать кандидаты в сборную, руководители федераций и тренеры. Отмечается, что спортсмены сами должны принимать подобное решение.

Российские парламентарии настроены более радикально и призывают олимпийцев не ехать на игры, заявляя, что выступление под нейтральным флагом неприемлемым. Ранее подобную точку зрения озвучивал и президент РФ Владимир Путин.

Однако российская чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен предупредила, что призывы к бойкоты Олимпиады согласно Олимпийской Хартии могут повлечь отстранение сборной на два олимпийских цикла и спортивным функционерам следует это учитывать. «Если мы сейчас начнем бойкотировать, мы можем вообще нарваться на «убийство» спорта в нашей стране», - заявила она. 

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР)
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Комментарии читателей
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06.12.2017, 15:58
Гость: Николай

Большинство спортсменов развращено деньгами государства, то есть обычных налогоплательщиков, которые они на халяву получали для тренировок, проживания в гостиницах, приобретения спортинвентаря, поездок на соревнования и участия в них. От спортсменов только требовалось тренироваться, то есть добросовестно работать на результат. Та же Иоланда Чен ничего бы из себя не представляла, если бы на деньги граждан страны не пользовалась этими благами. Призывая плюнуть на наш флаг и гимн, Чен призывает плюнуть на граждан государства, на свою Родину, олицетворением которой являются флаг и герб, которые содержали ее и в настоящее время содержат спортсменов- профессионалов. Позиция Чен сопоставима с позицией подлеца, предавшего вырастившую его мать. Чен готова в очередной раз стать подстилкой, о которую с удовольствием вытрут ноги и такой же подстилкой готова сделать Россию.
06.12.2017, 15:25
Гость: ЦУЕ

У РУССКИХ ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО... КАК ВСЕГДА ПОСКУЛЯТ И СДЕЛАЮТ ВСЕ ЧТО ОТ НИХ ПОТРЕБУЮТ И ДАЖЕ ПОСЛЕ ТОГО КАК ИХ ОБОЛЬЮТ ПОМОЯМИ ВСЕ РАВНО БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬ СВОЮ ДРУЖБУ...КАК СПОРТСМЕНЫ ТАК И ЧИНОВНИКИ -ЭТО И ЕСТЬ РОССИЯ - НИ ГОРДОСТИ НИ СТЫДА...
06.12.2017, 14:15
Гость: Русич

В 1991 году Жуков окончил Международную Школу бизнеса в Гарварде и стал дипломированным специалистом в сфере таможенного дела, систем налоговых правоотношений и валютного законодательства. И это политик, из России. Вопрос к ФСБ, почему он на гос должностях?
Окончил кономфак МГУ, где штудировал основы математического моделирования и методы анализа в экономике на отделении экономической кибернетики. Свободное время он посвящал шахматам, игре в преферанс и в футбол вместе со старшим его на один курс Петром Авеном.В годы учебы в МГУ вокруг него было много "ярких ребят" – Ярослав Кузьминов, впоследствии основавший «Высшую школу экономики», Алексей Улюкаев, ставший главой Минэкономразвития, будущий председатель совета министров Егор Гайдар, глава ВТБ Андрей Костин.
После этого говорить об его отношении к стране и населению, наверно не стоит. Кормушка и выполнение обязательств перед пиндосами его главная стезя.
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