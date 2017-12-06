Сергей Бодров-старший экранизирует роман Алексея Иванова «Сердце Пармы»

В будущем году весной в Прикамье стартует съемочный процесс фильма по знаменитому роману Алексея Иванова «Сердце Пармы», который рассказывает о покорении Перми Великой Москвой.

Основной материал будет отснят не на севере края, где происходят события книги, а в Губахе. На экраны кинотеатров фильм должен выйти в 2020 году. «Кино по роману пермского писателя снимет Сергей Бодров-старший, дважды номинированный на премию «Оскар», — рассказали сайту 59.ru в администрации Губахи. — Наш округ в качестве места для съемок выбрали из-за эффектного ландшафта. Это решение одобрил губернатор края».

Какое название будет носить фильм — «Сердце Пармы» или «Зов Пармы» (так назывался этнокультурный фестиваль, который проходил в Чердынском районе) — пока неясно. На сайте губахинской администрации он фигурирует как «Зов Пармы», а на ресурсе Фонда кино — как «Сердце Пармы».

Деньги на производство картины выделит государство. Фильм по роману Алексея Иванова вошел в число шестнадцати лент, которые, по решению попечительского совета Фонда кино, получат господдержку. Съемками и продюсированием займутся компании «Профит» и Star Media. Съемки фильма по роману «Сердце Пармы» обойдутся в 420 миллионов рублей, а кассовые сборы предварительно оценивают в 480 миллионов.

Напомним, что роман Алексея Иванова «Сердце Пармы» был опубликован в 2003 году. Его расширенное издание, напечатанное в «Пермском книжном издательстве», носило название «Чердынь — княгиня гор». Произведение основано на исторических фактах и повествует о покорении Перми Великой Москвой в 15 веке.

