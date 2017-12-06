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Сергей Бодров-старший экранизирует роман Алексея Иванова «Сердце Пармы»

09:45 6.12.2017
Сергей Бодров-старший. Фото с сайта kino-teatr.ru
Сергей Бодров-старший. Фото с сайта kino-teatr.ru
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В будущем году весной в Прикамье стартует съемочный процесс фильма по знаменитому роману Алексея Иванова «Сердце Пармы», который рассказывает о покорении Перми Великой Москвой.

Основной материал будет отснят не на севере края, где происходят события книги, а в Губахе. На экраны кинотеатров фильм должен выйти в 2020 году. «Кино по роману пермского писателя снимет Сергей Бодров-старший, дважды номинированный на премию «Оскар», — рассказали сайту 59.ru в администрации Губахи. — Наш округ в качестве места для съемок выбрали из-за эффектного ландшафта. Это решение одобрил губернатор края».

Какое название будет носить фильм — «Сердце Пармы» или «Зов Пармы» (так назывался этнокультурный фестиваль, который проходил в Чердынском районе) — пока неясно. На сайте губахинской администрации он фигурирует как «Зов Пармы», а на ресурсе Фонда кино — как «Сердце Пармы».

Деньги на производство картины выделит государство. Фильм по роману Алексея Иванова вошел в число шестнадцати лент, которые, по решению попечительского совета Фонда кино, получат господдержку. Съемками и продюсированием займутся компании «Профит» и Star Media. Съемки фильма по роману «Сердце Пармы» обойдутся в 420 миллионов рублей, а кассовые сборы предварительно оценивают в 480 миллионов.

Напомним, что роман Алексея Иванова «Сердце Пармы» был опубликован в 2003 году. Его расширенное издание, напечатанное в «Пермском книжном издательстве», носило название «Чердынь — княгиня гор». Произведение основано на исторических фактах и повествует о покорении Перми Великой Москвой в 15 веке.
 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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06.12.2017, 14:15
Гость: Юляша

Кто дает деньги на подобное заведомое удобрение с потенциальным кассовым сбором как у андронокончаловского щелкунчика - 10 тысяч долларов на круг :))) ???
Нету тем интереснее и актуальней ?!?
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