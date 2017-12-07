Кинопремьера «Конверт»: проклятья старой и новой Москвы

Фильм ужасов «Конверт» вышел в российский прокат

Кадр из фильма «Конверт»

Несколько веков назад в Москве разразилась эпидемия чумы. Во всем оказался виноват разбойник Тихон, который вовремя не доставил письмо некой барышне. Разгневанные крестьяне попытались загнать и забить супостата в лесу. Но мудрый старец не дал им этого сделать, благословив рвущего на себе волосы Тихона жить, нести на себе тяжкое бремя греха и неустанно каяться.

Это лишь предыстория, а основное действие «Конверта» происходит в цивильной Москве наших дней. Игорь, водитель большого босса, мается от безделья и безуспешно пытается флиртовать с аппетитной секретаршей Викой. Та в ответ велит ему отнести ошибочно доставленный в офис конверт по нужному адресу.

Нерадивый Игорь поначалу пытается проигнорировать необязательное поручение. Однако череда последующих событий вынуждает его начать жутковатый марафон по разным адресам, где его неизменно ждут странные пугающие хозяева. В какой-то момент к нему присоединяется деловитая девушка-следователь (Юлия Пересильд), и уже вместе они начинают собирать воедино звенья мистической цепочки.

Кадр из фильма «Конверт»

В основу конверта положены леденящие душу предания старой Москвы и городские страшилки Москвы современный. Такой подход для создателей отечественных хороров не нов — вспомним хотя бы работы Святослава Подгаевского «Пиковая Дама: Черный обряд» и «Невеста». Но именно в «Конверте» крайне разноречивые сказания связаны в крепкий узел, распутать который предстоит при помощи предложенного зрителям квеста.

Сценарист «Глухаря» и «Чернобыля» Илья Куликов практически не оставляет в сюжете «Конверта» места для зияющих пробелов и досадных недоразумений. Любая — даже, не первый взгляд, малозначительная деталь — сыграет в итоге свою роль. Подсказок много, но действие столь замысловато, что угадать истинного виновника всех бед зрителю практически невозможно. К несомненным достоинствам картины стоит отнести и лишенный безысходности финал, что для наших «ужастиков» - большая редкость.

Кадр из фильма «Конверт»

Безусловно, индустрия российских фильмов ужасов в последние годы находится на подъеме. Правда, даже самым качественным из них не хватало метафизики конкретных мест, а ведь для городского фольклора «пароли-явки» всегда были исключительно важны. В «Конверте» исправлено и это упущение.

Большинство сцен отснято в конкретных и вполне узнаваемых столичных локациях. Каждый из адресов зрителю сообщается прямым текстом, хотя многих названных домов в реальности не существует. Оно и понятно — ведь где еще, по-вашему, должны обитать призраки и магические помощники?

Кадр из фильма «Конверт»

Зато по указанным улицам задним числом можно организовать свой квест. Например, Полтавская улица — это явная отсылка к законодателю жанра Николаю Васильевичу Гоголю. Отправной же точкой «Конверта» становится Лесная улица, от которой «чумное» Миусское кладбище находится всего в двух километрах. А это значит, что показанный в прологе лесной гон Тихона был где-то здесь.

Кстати, с самим Миусским кладбищем в фильме царит презабавная неразбериха. Адрес некрополя — Сущевский вал, 19 — указан верно, но в кадре показана табличка Введенского кладбища, а сами могилы отсняты вообще на Головинском! Вероятно, создателям фильма не удалось получить разрешения ъемку на прописанном в сценарии объекте, поэтому пришлось выкручиваться. Причиной такой неразберихи могло послужить и то, что режиссер Святослав Подгаевский последний момент снял свою фамилию из титров «Конверта» из-за конфликта с продюсером. Факт малоприятный, но, тем не менее, качество фильма серьезных нареканий не вызывает.

Фото с сайта kino-teatr.ru