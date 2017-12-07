Шоу «Бабий бунт» на Первом канале будет закрыто

Первый канал намерен закрыть новое ток-шоу «Бабий бунт» с ведущими Софико Шеварднадзе, Татьяной Васильевой, Юлией Барановской, Еленой Абитаевой и Ольгой Бузовой

Повсеместно распиаренный проект, премьера которого состоялась 27 ноября 2017 года, вышел в эфир всего несколько раз, после чего выпал из эфирной сетки канала, сообщает «Стархит». Шестого декабря вместо него зрители увидели «Время покажет».

Сотрудники передачи написали в социальных сетях о переносе показа на 11 декабря без лишних комментариев. Причины, по которым происходят такие перестановки, представители телешоу не сообщили, сославшись на независящие от них обстоятельства.

С момента премьеры нового проекта в центре внимания ведущих оказывались разные события и персонажи. В студии передачи обсуждали конфликт Даны Борисовой с бывшим мужем, роман Прохора Шаляпина и новую жизнь Эвелины Бледанс после развода. Кроме того, выпуски программы посвящали резонансным новостям на общественно-политическую тематику – претензиям МОК к российским спортсменам и шокирующей истории в подмосковном Наро-Фоминске, когда родителей заподозрили в избиении двухмесячного ребенка.