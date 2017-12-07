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Шоу «Бабий бунт» на Первом канале будет закрыто

13:16 7.12.2017
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Первый канал намерен закрыть новое ток-шоу «Бабий бунт» с ведущими Софико Шеварднадзе, Татьяной Васильевой, Юлией Барановской, Еленой Абитаевой и Ольгой Бузовой

Повсеместно распиаренный проект, премьера которого состоялась 27 ноября 2017 года, вышел в эфир всего несколько раз, после чего выпал из эфирной сетки канала, сообщает «Стархит». Шестого декабря вместо него зрители увидели «Время покажет».

Сотрудники передачи написали в социальных сетях о переносе показа на 11 декабря без лишних комментариев. Причины, по которым происходят такие перестановки, представители телешоу не сообщили, сославшись на независящие от них обстоятельства.

С момента премьеры нового проекта в центре внимания ведущих оказывались разные события и персонажи. В студии передачи обсуждали конфликт Даны Борисовой с бывшим мужем, роман Прохора Шаляпина и новую жизнь Эвелины Бледанс после развода. Кроме того, выпуски программы посвящали резонансным новостям на общественно-политическую тематику – претензиям МОК к российским спортсменам и шокирующей истории в подмосковном Наро-Фоминске, когда родителей заподозрили в избиении двухмесячного ребенка.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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07.12.2017, 17:55
Гость: смотрю старые фильмы

и редкие фрагменты тех старых передач и стекает слеза от умиления и получаемого удовольствия!потом посмотрев современное тв возвращается ненависть к "демократии и вседозволенности с распущенностью" и хочется что бы расстреляли директоров каналов в прямом эфире!
07.12.2017, 16:45
Гость: ЛЮБОВЬ

Что вы сделали с телевидением, один "гламур" с их позорным и пошлым прошлым, уже не возможно смотреть на всех каналах. Будто кроме старых, потрепанных личностей у нас в стране ни чего нет. Очень жаль, что руководство большинства каналов стали показывать одну пошлость. Какое вырастет поколение - подумайте.
07.12.2017, 16:31
Гость: Владимир

Этот, самый первый по мерзости и отвратительности, канал прежде всех остальных отвратительных каналов останкинской телеканализации должен носить клеймо "ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ". Вреда он наносит гораздо больше чем все вместе взятые иностранные СМИ, наконец-то официально недавно признанные иностранными агентами в России. Останкинский телецентр - это логово врага!
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