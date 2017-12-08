Экс-жене Джигарханяна предъявлено обвинение в нарушении тайны личной жизни

Следствие предъявило обвинение бывшей жене актера и режиссера Армена Джигарханяна в нарушении тайны личной жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката артиста Евгения Парфенова.

По словам Парфенова, Виталине Цымбалюк-Романовской предъявлено официальное обвинение по статье 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). «Установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия», - заявил он.

По словам Парфенова ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. «Если она нарушит меру пресечения, то речь пойдет как минимум о домашнем аресте», - добавил он.

Также СК продолжает проверку по заявлению о совершении мошеннических действий в отношении Джигарханяна. Адвокат выразил надежду на то, что в ближайшее время экс-супруге актера будет возбуждено уголовное дело.