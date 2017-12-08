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Экс-жене Джигарханяна предъявлено обвинение в нарушении тайны личной жизни

13:08 8.12.2017
Армен Джигарханян © KM.RU
Армен Джигарханян © KM.RU
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Следствие предъявило обвинение бывшей жене актера и режиссера Армена Джигарханяна в нарушении тайны личной жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката артиста Евгения Парфенова.

По словам Парфенова, Виталине Цымбалюк-Романовской предъявлено официальное обвинение по статье 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). «Установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия», - заявил он.

По словам Парфенова ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. «Если она нарушит меру пресечения, то речь пойдет как минимум о домашнем аресте», - добавил он.

Также СК продолжает проверку по заявлению о совершении мошеннических действий в отношении Джигарханяна. Адвокат выразил надежду на то, что в ближайшее время экс-супруге актера будет возбуждено уголовное дело.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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08.12.2017, 17:04
Гость: Изя

Уважаемые бильжо-макаревичи-серебрянниковы в соседней стране еще много "невест" жули..., простите переволновался. Так вперед! Чего вы ждете?
08.12.2017, 15:42
Гость: Да?...

Как же так? Она "же дети"! Надо ее советчицу посадить. Там похоже шлейф черных делишек вагон.
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