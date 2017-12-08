«Жги!»: шоу «Голос» за колючей пеленой женской зоны

Драма Кирилла Плетнева «Жги!» вышла в российский прокат 7 декабря

Кадр из фильма «Жги!»

В детстве Алевтина Романова (Инга Оболдина) мечтала стать певицей и подавала большие надежды. Но несчастный случай, происшедший с ее бабушкой на выступлении девочки, поставил крест на детской мечте. Стиснув зубы, Алевтина перестала лелеять амбиции об эстрадной карьере и решила стать надзирательницей женской колонии.

Травматический опыт прошлого сделал женщину угрюмой и грубой. К тому же нравы в колонии царят еще те. Надзиратели каждодневно применяют насилие по отношению к узницам. Начальство справедливой Алевтины закрывает на это глаза и не советует ей вмешиваться в периодически вспыхивающие инциденты. Муж Алевтину тоже не поддерживает, и отдушину она видит лишь в дочке, которая намерена стать певицей.

Кадр из фильма «Жги!»

Как-то раз во время празднования своего дня рождения Алевтина избывает глубоко засевшую тоску по лучшей доле в раздольном исполнении «Старинных часов». Случайно сделанная видеозапись этого бабьего плача была оперативно выложена доброхотами в интернет и моментально сделала Алевтину звездой YouTube. На любительский ролик обратили внимание не только миллионы рядовых пользователей сети, но и Ольга Бузова, во что бы то ни стало желающая теперь заполучить дарование в свое новое музыкальное шоу «Зажигай!». Теперь Алевтины приходится ставить голос у заключенной Маши Стар (Виктория Исакова), у которой за плечами — консерваторское образование.

Кадр из фильма «Жги!»

Несмотря на всю неправдоподобность сюжета, в его основу положена реальная история британской певицы Сэм Бейли, которая действительно проделала нелегкий путь от надзирательницы до победительницы популярного телешоу «Х-Фактор». В России все намного сложнее, поэтому и фильм, несмотря на его мюзикловую подоплеку, получился вовсе не веселым, хотя отменные шутки здесь тоже присутствуют.

Кадр из фильма «Жги!»

Коррумпированные «менты», продажные чиновники, угрюмые плотники, терзающие своих жен здесь имеются — но только лишь в качестве тягостного фона. Основная драма разворачивается между Алевтиной и Машей Стар, которые то сплоченно работают, то разругиваются вдрызг. Монолитная Инга Оболдина чувствует себя уютно в привычном амплуа косноязычной неустроенной женщины. Бесподобная Виктория Исакова играет на надрыве, поскольку за напускным куражом ее героини кроется подлинная трагедия.

Кадр из фильма «Жги!»

Фильм рекомендуется к просмотру, но с одной оговоркой. Искрометное название «Жги!» может не оправдать зрительских ожиданий. Под таким соусом обычно выпускаются легкомысленные молодежные комедии, а тут — сложное, но увлекательное полижанровое произведение. Но если под «жги» понимать способность героинь жечь за собой мосты, то все моментально становится на свои места.

Фото с сайта kinopoisk.ru