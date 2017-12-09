Скончался народный артист СССР Леонид Броневой
Леонид Броневой. Фото с сайта kino-teatr.ru
В субботу утром на 89 году жизни скончался известнейший артист театра и кино Леонид Сергеевич Броневой.
Об этом РИА Новости сообщил директор московского театра "Ленком", в котором работал артист, Марк Варшавер.
"Сегодня в 7.30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой", — сказал Варшавер.
Даты прощания и похорон будут известны позже.
В кино Броневой снялся, в том числе, в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Небеса обетованные".