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Скончался народный артист СССР Леонид Броневой

10:03 9.12.2017
Леонид Броневой. Фото с сайта kino-teatr.ru

В субботу утром на 89 году жизни скончался известнейший артист театра и кино Леонид Сергеевич Броневой.

Об этом РИА Новости сообщил директор московского театра "Ленком", в котором работал артист, Марк Варшавер.

"Сегодня в 7.30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой", — сказал Варшавер.

Даты прощания и похорон будут известны позже.

В кино Броневой снялся, в том числе, в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Небеса обетованные".


 

Темы: Актеры и актрисы российского кино
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