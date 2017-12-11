Выиграй билеты на официальную премьеру фильма «Последний портрет»!

Биографический фильм «Последний портрет» выйдет в российский прокат 18 января

Кадр из фильма «Последний портрет». Предоставлен прокатчиками

Картина представляет собою историю о закате жизни одного из виднейших художников ХХ века — Альберто Джакометти. Париж начала 60-х, Альберто Джакометти окружен признанием коллег, интересом любовницы и ревностью жены. Чахнущий над своими доходами и уставший от предсказуемой жизни, художник находит покой в компании Джеймса Лорда — позирующего ему критика. Запланированный портрет не готов и через две недели: двое проводят много времени вместе, обсуждают искусство и работу, дышат свежим воздухом города на Сене.

У вас есть уникальный шанс совершенно бесплатно попасть на специальный показ «Последнего портрета» 13 декабря в 19:00 в Кинозале Третьяковской галереи - больше, чем за месяц до официальной премьеры! Для этого вам нужно как можно быстрее и правильнее ответить на три вопроса.

1. Сюжет фильма развивается вокруг знаменитого художника Альберто Джакометти. Какая из ниже перечисленных картин не принадлежит его кисти?

A). Голова

B). Женщина-ложка

C). Скорчившийся человек

D). Сюрреалистический стул

2. Закончите знаменитую фразу Джакометти: «Это ужасно: чем больше ты работаешь над картиной, тем труднее…

A). на нее смотреть

B). ее закончить

C). от нее оторваться

D). жить без нее

3. Фильм является адаптацией мемуаров друга Джакометти Джеймса Лорда под названием…

A. «Портрет Джакометти»

B. «Дружба с Джакометти»

C. «Оконченный портрет»

D. «Последний портрет»

Ответы присылайте по адресу: conkurs_km@mail.ru

Разыгрываем четыре пары билетов!

В письме обязательно указывайте свою фамилию!

Победителям вышлют уведомления по электронной почте.

ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не занимаемся пересылкой призов в другие города.

