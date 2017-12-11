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В Москве сорван показ антироссийского фильма о конфликте на Донбассе

11:44 11.12.2017
Стоп-кадр из фильма «Полет пули»
Стоп-кадр из фильма «Полет пули»
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Активисты движения SERB, сорвали в воскресенье показ в кинотеатре «Октябрь» в Москве фильма режиссера Беаты Бубенец «Полет пули».

Поскольку лента оправдывает действиях украинских националистических вооруженных формирований в Донбассе в 2014-2015 годов, теперь активисты просят полицию привлечь к уголовной ответственности организаторов фестиваля «Артдокфест», в рамках которого и был показ.

Один из руководителей движения Игорь Бекетов сообщил ТАСС, что заявление в полиции было принято. «Мы написали и зарегистрировали в ОВД Арбатское заявление на организаторов «Артдокфест», которых просим привлечь к уголовной ответственности за разжигание национальной розни. В этом фильме, показ которого мы сегодня сорвали, попытка расколоть общество, а также в нем есть утверждения о том, что русских и россиян надо убивать», - сказал активист.

Срыв показа Бекетов объяснил тем, что «в этом фильме не актеры, а настоящие люди, бойцы из националистического батальона «Айдар», воюющие на стороне Украины и продолжающие на сегодняшний день убивать русских людей».

Кроме того, Бекетов добавил, что аналогичное заявление активисты подадут в понедельник, 11 декабря, в прокуратуру РФ. «Данный фестиваль проходит еще в двух городах России: в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге - Ельцин Центре», - резюмировал Бекетов.

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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11.12.2017, 14:55
Гость: Ronald

Про АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ взгляды балакайте в укросрании, где запрещены к показу даже комический сериал "Сваты"...Показаны фашисты, которых лично вы (с маленькой буквы) принимаете,т.к. пиндосы команду дали...А вы там жили??? Вы Крыму жили??? Тогда тявкайте в отстойнике...Прораганда бандеровщины убийц моих близких на Донбассе не должна пройти
11.12.2017, 14:55
Гость: stalker

Заметьте, сорван, а не отменен властями. Вообще складывается впечатление, что только у наших граждан есть твердая и принципиальная позиция в отстаивании интересов не только государства и русского народа. А где же государство ? Ведь прямо сказано, что фильм антироссийский. Где же применение закона о привлечении к уголовной ответственности за экстремизм, призывы к разжиганию рассовой ненависти и проч. ? Откуда такая избирательность ? Складывается впечатление, что наша власть своей псевдопатриотической риторикой нам только мозги промывает. А на деле плевать она хотела на "русский мир", жителей Донбасса и защиту русского языка.
11.12.2017, 14:54
Гость: русский

Ты не тот еврей из Берлина случайно ?
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