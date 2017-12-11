В Москве сорван показ антироссийского фильма о конфликте на Донбассе

Активисты движения SERB, сорвали в воскресенье показ в кинотеатре «Октябрь» в Москве фильма режиссера Беаты Бубенец «Полет пули».

Поскольку лента оправдывает действиях украинских националистических вооруженных формирований в Донбассе в 2014-2015 годов, теперь активисты просят полицию привлечь к уголовной ответственности организаторов фестиваля «Артдокфест», в рамках которого и был показ.

Один из руководителей движения Игорь Бекетов сообщил ТАСС, что заявление в полиции было принято. «Мы написали и зарегистрировали в ОВД Арбатское заявление на организаторов «Артдокфест», которых просим привлечь к уголовной ответственности за разжигание национальной розни. В этом фильме, показ которого мы сегодня сорвали, попытка расколоть общество, а также в нем есть утверждения о том, что русских и россиян надо убивать», - сказал активист.

Срыв показа Бекетов объяснил тем, что «в этом фильме не актеры, а настоящие люди, бойцы из националистического батальона «Айдар», воюющие на стороне Украины и продолжающие на сегодняшний день убивать русских людей».

Кроме того, Бекетов добавил, что аналогичное заявление активисты подадут в понедельник, 11 декабря, в прокуратуру РФ. «Данный фестиваль проходит еще в двух городах России: в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге - Ельцин Центре», - резюмировал Бекетов.