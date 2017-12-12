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Никита Михалков заявил о выходе российского кино из тяжелого кризиса

10:57 12.12.2017
Никита Михалков © KM.RU, Анна Добровольская
Никита Михалков © KM.RU, Анна Добровольская
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Наше кино начало потихоньку выходить из тяжелого кризиса, поскольку зрители вернулись в кинозалы, чтобы смотреть картины, которые уже не «опускают их на дно», полагает режиссер Никита Михалков.

«Для меня стало большой радостью, что люди стали ходить на российское кино, потому что оно перестало их «чморить» и опускать на дно. Самые кассовые картины за прошедшие с предыдущего съезда (Союза кинематографистов) годы – это, по сути, советское кино: в нем существует вера, надежда и любовь, мне кажется, что на сегодняшний день мы начинаем выходить из тяжелого кризиса», — передает РИА «Новости» слова Михалкова на съезде Союза кинематографистов.

Режиссер также поведал, что на прошлом съезде, в 2013 году, остро стояла проблема посещаемости российских фильмов. «За четыре года проделана гигантская работа. В полтора раз увеличилось количество кинозалов. Кассовые сборы выросли в два раза в период с 2012 по 2016 год, россияне голосуют рублем за наше кино, зрителей российского кино стало на 70% больше», — сказал Михалков.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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12.12.2017, 14:18
Гость: это

такая же правда как и то что мы развиваемся и у нас все поля вспаханы и засеяны, в лесах и водоемах нет мусора и космические корабли бороздят просторы Вселенной, а самые яркие патриоты-спортсмены и чиновники. Какое кино? Жалкое подражание гулливуда, где дебилы постоянно бегают с пистолетами и кого-то постоянно убивают и постоянно звучит убить -убивают-убили. Да за фильмы где насилие и кровь рекой, сатанизм и криминал нужно режиссеров в психушки отправлять, а не премии и призы торжественно вручать.
12.12.2017, 11:38
Гость: Длинный нос

А Никита Михалков заявлялял о ВХОДЕ российского кино в тяжелый кризис?
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