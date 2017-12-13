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Владимир Мединский зафиксировал рекордный рост кассовых сборов в кино

13:29 13.12.2017
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
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Доход российского кинематографа от кассовых сборов в 2017 году достиг рекордных 12 миллиардов рублей.

Такую информацию распространил министр культуры Владимир Мединский на заседании комитета Госдумы по культуре 12 декабря, сообщает РИА «Новости». Чиновник напомнил, что результатом системной работы по популяризации отечественного кинематографа стало проведение в прошлом году Года российского кино. Тогда сборы отечественного кино составили 8 миллиардов рублей.

«Общее количество зрителей на сегодняшний день 50,5 миллиона человек — прирост плюс 20,5 миллиона по сравнению с 2011 годом. Соответственно, кассовые сборы российского кино с 5,8 миллиарда рублей до 12 на сегодняшний день", — отметил Мединский.

По его словам, данные показывают, что если министерство начинало работу пять лет назад с показателя доли российского кино примерно в 16,5%, то на сегодняшний день он составил 24% — рост почти в 1,5 раза.

Мединский также подчеркнул, что на Союзмультфильме возрождается производственно-образовательный комплекс-технопарк, вносятся изменения в законодательство, которые позволяют приравнять деятельность мультипликаторов к деятельности программистов и IT-специалистов.

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Проблемы кинопроката в России
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Комментарии читателей
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13.12.2017, 18:38
Гость: был в кинотеатре

год назад где много кинозалов и из 4-5 фильмов все американские!где он видел наши фильмы?
13.12.2017, 17:50
Гость: ybr

Да есть успехи, но до советского кино еще далеко, до луны и то ближе и защитники это экшн, мало американской дурости так еще и своя, хотя может дело в том, что своя....
13.12.2017, 17:15
Гость: John Silver

Знал бы телефон Вовы Мединского и спросил бы, не потому ли такие выручили бабки за интерес к кино или всё таки за счёт цен высоких на билеты?
Ведь и смотреть там нечего. Переться на Матильду? Такое дерьмо не стал бы смотреть, если бы даже пообещали доплатить!
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