Молодая супруга Ивана Краско открестилась от сравнений с женой Джигарханяна

Супруга актера Ивана Краско, Наталья Шевель, которая значительно моложе него, рассказала об их совместной жизни

Иван Краско

Залог гармоничности этой пары в том, что Наталья дает артисту как можно больше самостоятельности. «Мне кажется, я правильно поступаю, - рассуждает она в интервью «КП». - Если ты себе позволяешь быть больным и старым, то быстро развалишься так, что не собрать. А я хочу, чтобы Иван Иванович был моложавым и жил долго. Как-то мы с ним гуляли в Венеции, и я ему беспрестанно говорила: «Аккуратнее, смотри под ноги, не споткнись...» Но как только отвернулась - он тут же споткнулся. Человек привык к тому, что я - его глаза и уши. И он - мне: «Ой, я чуть не упал, почему ты не смотришь за мной?» Я ему твердо: «Сам за собой следи! Так не годится - все на меня перекладывать». В тонусе его надо держать! Я Ивана предупредила: не надо чувствовать от меня полную зависимость, надо быть самостоятельным. Это мой принцип, и он с ним согласен».

Наталья Шевель заметно напрягается, когда ее сравнивают с супругой Армена Джигарханяна Виталиной. «Не надо нас с Виталиной сравнивать, мы разные люди, - замечает она. - Наши cемьи абсолютно разные. Я не знаю их ситуацию и до сих пор не понимаю, что произошло. Это напоминает какой-то сериал, где все накручено - обыски, заявления о похищении, какие-то поддельные паспорта... Идут бесконечные телешоу. Там уже Армена Борисовича и Виталины нет, одни представители, юристы. Я даже предполагаю, что Армен Борисович с Виталиной сидят вместе где-нибудь в кафе и ржут сейчас надо всеми».

Иван Краско

На наследство Краско Шевель не претендует, ибо всё его имущество уже отписано предыдущим женам актера. «Мы не нищие и не бедные, - подчеркивает она. - Мы просто не имеем пока собственного угла, с нами по-прежнему живет бывшая сноха Ивана (Маргарита, жена покойного сына артиста Андрея Краско. - Ред.). И это, конечно, напрягает в каком-то смысле. А в целом все у нас нормально. Мое детство пришлось на 90-е годы, когда ничего не было. «Киндер-сюрпризу» радовалась! Все это я запомнила на всю жизнь, и по сей день никаких излишеств мне не надо».

Иван Краско

Физическое состояние своего супруга Шевель характеризует так: «Иван Иванович плохо, но видит. Выходит на сцену, ориентируется в пространстве, наливает себе стопочку водочки прекрасно, не проливая практически никогда! Что-то он действительно из-за слабого зрения не может: ему сложно набрать номер телефона, прочитать сценарий (я ему вслух читаю), посмотреть меню... Но что-то он может сделать. Конечно, ему хочется заботы. Естественно, я ее проявляю. Вот мы едем, скажем, в «Сапсане», я ему булочку открою из пакета, если у него самого не получится. Но сначала ему говорю: «Попробуй сам». Если не получается - я помогу. Он мою позицию знает: я не первый год замужем и понимаю, что идти на поводу не надо. Он привыкнет, что кто-то будет делать все за него, и забудет об элементарных вещах».