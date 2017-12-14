Запрет 646-ти фильмов на Украине признан разжиганием межнациональной розни

Госагентство Украины по вопросам кино с 2014 года запретило к показу 646 фильмов и сериалов, включая продукцию российского производства.

Информация об этом размещена на сайте ведомства, сообщает РИА «Новости». Два года назад на Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, «пропагандирующих» силовые структуры России. Вице-премьер по гуманитарным вопросам, министр культуры Украины Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех «милитаристских» фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.

Исходя из информации на сайте, по состоянию на 1 декабря Госкино Украины в 2017 году запретило к показу 66 фильмов, в 2016 году были запрещены 174 фильма и сериала, в 2015 — 236 фильмов, а в 2014 — 170 фильмов и сериалов.

Известно, что член Общественной палаты РФ Елена Сутормина обратилась в ЮНЕСКО с просьбой озвучить официальную позицию по поводу запрета показа российских фильмов на Украине. По ее мнению, такие действия Украины — «очередной удар по духовным связям между нашими народами, что, в свою очередь, надо воспринимать, как разжигание межнациональной розни».

