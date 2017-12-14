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Запрет 646-ти фильмов на Украине признан разжиганием межнациональной розни

09:09 14.12.2017
Кадр из запрещенного на Украине сериала «Сваты». Фото с сайта kino-teatr.ru
Кадр из запрещенного на Украине сериала «Сваты». Фото с сайта kino-teatr.ru
Сюжет: Противостояние на Украине

Госагентство Украины по вопросам кино с 2014 года запретило к показу 646 фильмов и сериалов, включая продукцию российского производства.

Информация об этом размещена на сайте ведомства, сообщает РИА «Новости». Два года назад на Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, «пропагандирующих» силовые структуры России. Вице-премьер по гуманитарным вопросам, министр культуры Украины Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех «милитаристских» фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.

Исходя из информации на сайте, по состоянию на 1 декабря Госкино Украины в 2017 году запретило к показу 66 фильмов, в 2016 году были запрещены 174 фильма и сериала, в 2015 — 236 фильмов, а в 2014 — 170 фильмов и сериалов.

Известно, что член Общественной палаты РФ Елена Сутормина обратилась в ЮНЕСКО с просьбой озвучить официальную позицию по поводу запрета показа российских фильмов на Украине. По ее мнению, такие действия Украины — «очередной удар по духовным связям между нашими народами, что, в свою очередь, надо воспринимать, как разжигание межнациональной розни».
 

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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14.12.2017, 12:23
Гость: Задорнов

«очередной удар по духовным связям между нашими народами, что, в свою очередь, надо воспринимать, как разжигание межнациональной розни»./////////////////////////
А что уже не один народ?Ну и тупые!
14.12.2017, 11:52
Гость: ник

автор остер умом? обратилась за признанием. впрочем буржуи никогда гумманостью не страдали.
14.12.2017, 11:00
Гость: бла-бла-бла...

Запрет 646-ти фильмов на Украине признан разжиганием межнациональной розни
/////////////////
Прочел статью, но так и не понял - КЕМ ПРИЗНАН ? Госпожой Суторминой ? Так по этому мелкому поводу не стоило беспокоиться. Но и Сутормина ничего такого прямо не признавала : "...очередной удар по духовным связям ... надо воспринимать, как разжигание межнациональной розни". То есть она не признает этот факт разжиганием розни , а пишет, что его (факт) надо так ВОСПРИНИМАТЬ.
Это, все-таки , разные вещи.
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