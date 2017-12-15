«Санта и компания»: дух Рождества покинул нас

Французская новогодняя комедия «Санта и компания» вышла в российский прокат 13 декабря

Кадр из фильма «Санта и компания»

Санта Клаус живет на другой планете. Ему шестьсот с гаком лет, у него зеленая шуба и относительно молодая жена — мадам Клаус (Одри Тоту), который год уж тщетно уговаривающая своего благоверного махнуть с ним вместе в теплые края. В услужении у Санты находятся 92 000 работящих эльфов, которые ударными темпами, но с душой изготавливают детям рождественские подарки. Однажды всех их поразил злой недуг. Вылечить маленьких волшебников может лишь 92 000 упаковок витамина С или эквивалентное им количество плода какаду. Рождественский старик вынужден отправиться за снадобьем в современную Францию.

Кадр из фильма «Санта и компания»

На Земле Санта Клаусу приходится несладко. Здесь в него больше никто не верит, и неудивительно, что практически сразу же инопланетный визитер попадает за решетку. Вызволить его оттуда берется сердобольный адвокат, который даже не подозревает, какую обузу с этого момента на себя взвалил. Ему приходится не только приютить у себя взбалмошного Санту с его требовательными оленями, но и отправиться на поиски заветных витаминок, ставя тем самым под удар весь семейный бюджет. Одно утешение: дети-близняшки адвоката без ума от нового гостя, ведь они всегда знали, что он придет и исполнит все их сокровенные желания.

Кадр из фильма «Санта и компания»

Ярлык «новогодняя комедия» в данном случае справедлив, но практически ничего не объясняет. Да, в фильме много уморительных нестыковок и типичных приколов во «французском стиле», когда комическая ситуация подается как-то мимоходом. Но, на самом деле, смешного мало. Ведь по своему посылу фильм не более оптимистичен, нежели черная комедия «Крампус», основным посылом которой является слоган «дух Рождества покинул их».

Кадр из фильма «Санта и компания»

Из-за повседневной суеты и тотального неверия современные европейцы выхолащивают сам дух праздника, поэтому им остается лишь дурить друг друга в карты, урезать бюджет корпоративных вечеринок за счет отказа от елок и надевать оковы на подлинное волшебство. Квинтэссенцией всего этого безобразия служит кошмарный сон Санты, сравнимый с добротным фильмом ужасов.

Кадр из фильма «Санта и компания»

Причины можно перечислять долго, но одна из них в фильме обозначена. Нынешние европейцы стремительно утрачивают свою национальную идентификацию. Показательно, что в центре внимания в фильме оказывается семья явно восточного происхождения (хотя женщина оттуда гордо носит имя Амели). А наиболее смешные ситуации связаны с русской женщиной и ее дочкой Татьяной. Мы теперь станем посмешищем не только для американцев?

Фото с сайта kinopoisk.ru