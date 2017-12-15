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Фильм Звягинцева вошел в шорт-лист претендентов на премию «Оскар»

08:00 15.12.2017
Кадр из фильма «Нелюбовь»
Кадр из фильма «Нелюбовь»
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Фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист американской премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Конкуренцию работе Звягинцева составят фильмы «Фантастическая женщина» (реж. Себастьян Лелио, Чили), «На пределе» (Фатих Акин, Германия), «О теле и душе» (Ильдико Эньеди, Венгрия), «Фокстрот» (Самуэль Маоз, Израиль), «Оскорбление» (Зиад Дуэри, Ливан), «Фелисите» (Ален Гомис, Сенегал), «Рана» (Джон Тренгов, ЮАР) и «Квадрат» (Рубен Эстлунд, Швеция).

Всего в шорт-лист премии попало девять кинолент. Из них будут выбраны пять номинантов, которые и вступят в финальный конкурсный отбор за престижную кинопремию.

Торжественное вручение премии «Оскар» состоится 4 марта 2018 года.

Напомним, ранее фильм Звягинцева был номинирован на премию «Золотой глобус».

Темы: Кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Премия «Оскар»
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Комментарии читателей
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15.12.2017, 12:24
Гость: Иван

Получить оскар очень просто, надо побольше вылить грязи на Россию или Китай и попраславлять пидерастов, лесбиянок и сатанизм. Других критериев не существует. Достоверность тоже может быть равна нулю. Мировому гегемону "США янки" и его хозяевам - мировой банковской мафии так сегодня выгодно.
15.12.2017, 10:23
Гость: пора выслать

к хозяевам этого засланца, а то этот оскар звягинцев уже забодал своим нетленками про плохих нас!
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