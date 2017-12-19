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Режиссер Джордж Лукас назван самой богатой знаменитостью США

11:37 19.12.2017
Джордж Лукас. Фото с сайта kinopoisk.ru
Джордж Лукас. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Голливудский режиссер, создатель знаменитой саги «Звездные войны» назван самой богатой знаменитостью США.

По данным влиятельного журнала Forbes, состояние кинематографиста на 2017 год оценивается в 5,5 миллиарда долларов. Большую часть этой суммы (4,05 миллиарда) составляет выручка с продажи своей кинокомпании Lucasfilm и прав на сагу «Звездные войны» корпорации The Walt Disney Company. За минувший год состояние режиссера увеличилось на 1 миллиард долларов.

Вторую строчку рейтинга занимает режиссер Стивен Спилберг, состояние которого оценивается в 3,6 миллиарда долларов. Замыкает тройку самых богатых знаменитостей США телеведущая Опра Уинфри с состоянием в 2,8 миллиарда.

В десятку самых богатых знаменитостей попали баскетболист Майкл Джордан, иллюзионист Дэвид Коппеерфильд, рэперы P.Diddy и Jay-Z, гольфист Тайгер Вудс, хип-хоп продюсер Dr.Dre. Замыкает десятку писатель Джеймс Паттерсон.

Темы: Forbes, Знаменитости и популярные персоны, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино
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