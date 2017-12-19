Режиссер Джордж Лукас назван самой богатой знаменитостью США

Голливудский режиссер, создатель знаменитой саги «Звездные войны» назван самой богатой знаменитостью США.

По данным влиятельного журнала Forbes, состояние кинематографиста на 2017 год оценивается в 5,5 миллиарда долларов. Большую часть этой суммы (4,05 миллиарда) составляет выручка с продажи своей кинокомпании Lucasfilm и прав на сагу «Звездные войны» корпорации The Walt Disney Company. За минувший год состояние режиссера увеличилось на 1 миллиард долларов.

Вторую строчку рейтинга занимает режиссер Стивен Спилберг, состояние которого оценивается в 3,6 миллиарда долларов. Замыкает тройку самых богатых знаменитостей США телеведущая Опра Уинфри с состоянием в 2,8 миллиарда.

В десятку самых богатых знаменитостей попали баскетболист Майкл Джордан, иллюзионист Дэвид Коппеерфильд, рэперы P.Diddy и Jay-Z, гольфист Тайгер Вудс, хип-хоп продюсер Dr.Dre. Замыкает десятку писатель Джеймс Паттерсон.