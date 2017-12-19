]]> ]]>
Главная Кино Новости

Первый канал впервые за 10 лет не покажет на Новый год «Иронию судьбы»

14:14 19.12.2017
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Материалы по теме:

Первый канал впервые с 2007 года не покажет 31 декабря фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Об этом сообщает «Сноб», отмечая, что первой на отсутствие фильма в программе Первого канала обратила внимание телекритик Арина Бородина в своем фейсбуке (пост доступен только «для друзей»).

Вместо Первого канала «Ирония судьбы», сообщила Бородина со ссылкой на анонсы программ, разосланные телеканалами, выйдет в дневное время на «России 1».

Бородина предположила, что у Первого канала закончились права на показ «Иронии судьбы».

Пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова, с которой связался «Сноб», назвала окончание прав наиболее вероятной причиной отказа от «Иронии судьбы», добавив, что пока не может предоставить более точной информации.

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» впервые был показан 1 января 1976 года по первой программе советского телевидения. В последующие годы советские, а затем и российские телеканалы традиционно показывали этот фильм 31 декабря.

Темы: Дед Мороз и новогодние традиции, Кино в России, Телевидение и его влияние на общество в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.12.2017, 21:20
Гость: Тургенев (неписатель)

Первый канал скоро побьет все рекорды пошлости и безвкусицы

Продолжение Бекмамбетова не смотрибельно. Зачем было портить послевкусие после отличного фильма просмотром этой жалкой поделки?
19.12.2017, 21:15
Гость: Но, думаю, большинство россиян с этим согласятся!!!!!!

Посыл неверный.
"Не думаю, что большинство россиян с этим согласятся!!!!!!"
19.12.2017, 21:11
Гость: Гюрза Ивановна!

Вы, часом, не из евреев?
Все комментарии (34)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.