Первый канал впервые за 10 лет не покажет на Новый год «Иронию судьбы»

Первый канал впервые с 2007 года не покажет 31 декабря фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Об этом сообщает «Сноб», отмечая, что первой на отсутствие фильма в программе Первого канала обратила внимание телекритик Арина Бородина в своем фейсбуке (пост доступен только «для друзей»).

Вместо Первого канала «Ирония судьбы», сообщила Бородина со ссылкой на анонсы программ, разосланные телеканалами, выйдет в дневное время на «России 1».

Бородина предположила, что у Первого канала закончились права на показ «Иронии судьбы».

Пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова, с которой связался «Сноб», назвала окончание прав наиболее вероятной причиной отказа от «Иронии судьбы», добавив, что пока не может предоставить более точной информации.

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» впервые был показан 1 января 1976 года по первой программе советского телевидения. В последующие годы советские, а затем и российские телеканалы традиционно показывали этот фильм 31 декабря.