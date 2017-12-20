Названы наиболее популярные у жителей России фильмы уходящего года
Авторитетный ресурс «Кинопоиск» подвел итоги 2017 года.
Из 398 фильмов, которые вышли в российский прокат, сервис составил топ-5, а также выявил самых популярных среди пользователей актеров, сообщает «Кинопоиск». При формировании рейтингов учитывались оценки, проставленные зрителями на данном портале. Топы сформированы по рейтингам, актуальным на 14 декабря, и не включают картины, набравшие меньше 5 тыс. оценок.
Самыми топовыми отечественными фильмами признаны «Аритмия», «Салют-7», «Время первых» и «Нелюбовь» — только они могут похвастаться рейтингом свыше 7,5 балла из 10.
Из зарубежного кино пользователям «Кинопоиска» больше всего пришелся по душе «Ла Ла Лэнд», а из мультфильмов — «Тайна Коко». Топ зарубежных звезд возглавили Том Харди, Райан Гослинг и Джеймс Макэвой, а топ российских — Александр Петров, Александра Бортич и Данила Козловский.
Российские фильмы с самым высоким рейтингом:
1. «Аритмия»
2. «Салют-7»
3. «Время первых»
4. «Нелюбовь»
5. «Последний богатырь»
Иностранные фильмы с самым высоким рейтингом:
1. «Ла Ла Лэнд»
2. «Бегущий по лезвию 2049»
3. «Собачья жизнь»
4. «Тор: Рагнарек»
5. «Одаренная»
Мультфильмы с самым высоким рейтингом:
1. «Тайна Коко»
2. «Твое имя»
3. «Зверопой»
4. «Тачки 3»
5. «Лего Фильм: Бэтмен»
Топ звезд российского кино (по количеству просмотров страницы человека на «Кинопоиске»):
1. Александр Петров
2. Александра Бортич
3. Данила Козловский
4. Павел Прилучный
5. Любовь Аксенова
Топ звезд иностранного кино:
1. Том Харди
2. Райан Гослинг
3. Джеймс Макэвой
4. Леонардо ДиКаприо
5. Киану Ривз.