Названы наиболее популярные у жителей России фильмы уходящего года

Авторитетный ресурс «Кинопоиск» подвел итоги 2017 года.

Из 398 фильмов, которые вышли в российский прокат, сервис составил топ-5, а также выявил самых популярных среди пользователей актеров, сообщает «Кинопоиск». При формировании рейтингов учитывались оценки, проставленные зрителями на данном портале. Топы сформированы по рейтингам, актуальным на 14 декабря, и не включают картины, набравшие меньше 5 тыс. оценок.

Самыми топовыми отечественными фильмами признаны «Аритмия», «Салют-7», «Время первых» и «Нелюбовь» — только они могут похвастаться рейтингом свыше 7,5 балла из 10.

Из зарубежного кино пользователям «Кинопоиска» больше всего пришелся по душе «Ла Ла Лэнд», а из мультфильмов — «Тайна Коко». Топ зарубежных звезд возглавили Том Харди, Райан Гослинг и Джеймс Макэвой, а топ российских — Александр Петров, Александра Бортич и Данила Козловский.

Российские фильмы с самым высоким рейтингом:

1. «Аритмия»

2. «Салют-7»

3. «Время первых»

4. «Нелюбовь»

5. «Последний богатырь»

Иностранные фильмы с самым высоким рейтингом:

1. «Ла Ла Лэнд»

2. «Бегущий по лезвию 2049»

3. «Собачья жизнь»

4. «Тор: Рагнарек»

5. «Одаренная»

Мультфильмы с самым высоким рейтингом:

1. «Тайна Коко»

2. «Твое имя»

3. «Зверопой»

4. «Тачки 3»

5. «Лего Фильм: Бэтмен»

Топ звезд российского кино (по количеству просмотров страницы человека на «Кинопоиске»):

1. Александр Петров

2. Александра Бортич

3. Данила Козловский

4. Павел Прилучный

5. Любовь Аксенова

Топ звезд иностранного кино:

1. Том Харди

2. Райан Гослинг

3. Джеймс Макэвой

4. Леонардо ДиКаприо

5. Киану Ривз.