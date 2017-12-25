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«Крепкий орешек» признан рождественским фильмом

13:32 25.12.2017
Кадр из фильма «Крепкий орешек». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Крепкий орешек». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Автор сценария к фильму «Крепкий орешек» Стивен де Соуза иронично констатировал, что этот фильм не боевик, а рождественское кино.

Кинематографист уверен, что этот фильм можно поставить в один ряд с картинами «Один дома» и «Гринч — похититель Рождества», сообщает сайт kulturomania.ru.

Де Соуза пошутил, что действие фильма разворачивается в канун Рождества, так как студия 20th Century Fox забраковала вариант сценария, в котором действие разворачивается. в еврейский праздник Пурим.

Кроме того, де Соуза отметил, что в «Крепком орешке» есть девушка, которая вот вот родит. Фильм «Крепкий орешек» вышел в прокат в 1988 году. Главную роль в картине сыграл Брюс Уиллис.

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