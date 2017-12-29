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Ургант поиздевался над массовой дракой на новогоднем корпоративе

22:26 29.12.2017 , Антон Крайний
Иван Ургант © KM.RU, Евгений Стукалин
Иван Ургант © KM.RU, Евгений Стукалин

Корпоратив в омском ресторане «Клуб деловых людей» увенчался массовым побоищем

В ночь с 24 на 25 декабря в злачном заведении сибирского города было жарко. Распаленные алкоголем и танцами менеджеры выскочили на улицу и начали беспорядочно мутузить друг друга. Курьезный инцидент попал в поле зрения редакторов последнего выпуска программы «Вечерни Ургант». В рубрике «Это здорово, это здорово, это очень хорошо» данную драматичную информацию решили подать в сугубо комическом ключе.

Иван Ургант высмеял дерущихся продажников в своей фирменной манере. «Жители Омска устроили массовую драку после корпоратива в ресторане "Клуб деловых людей". – сказал шоумен в передаче. – Это здорово, что деловые люди вовремя заметили в клубе неделовых людей и избили их за вранье».

Стоп-кадр из передачи. Фото с eg.ru

Запись драки появилась на YouTube на днях, а сам инцидент случился в ночь с 24 на 25 декабря. Внезапно несколько парней и девушек выскочили на улицу и начали хаотично колотить друг друга. Что интересно, повздорившие господа посчитали ниже своего достоинства идти стенка на стенку и разделились на враждующие микро-группировки по 2-3 человека в каждой. В основном, все участники были без верхней одежды – и только какой-то ухарь барским жестом сбросил с плеч свое пальто в снег.

Почуяв недружелюбное дыхание сибирского мороза, драчуны на какое-то время вернулись в ресторан за верхней одеждой и подкреплением. Через некоторое время увеличившаяся толпа продолжила свои молодецкие забавы, а давешний ухарь, подняв, наконец, пальто с земли, побежал к машине. Кто-то кого-то тщетно пытался разнять, кто-то размахивал руками, еле стоял но ногах и получил по лицу, а одна барышня технично молотила кулаком по шее противника.

Масштабное действо начало сходить на нет, когда к побоищу присоединилась охрана. Зачинщики принялись разбегаться по машинам, но не всем удавалось попасть в салон с первого раза из-за бдительности противоборствующей стороны. Одна пара, ринувшись к приехавшему за ними водителем, бросилась ему в объятья.

По факту случившегося сейчас проводится проверка, по результатам которой будет вскоре вынесенопро цессуальное решение.
 

Темы: Чрезвычайные происшествия, Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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30.12.2017, 10:09
Гость: парацельс

если кулаки не чешутся - значит ты не деловой человек)))
в россии все деловые люди состоят из представителей местной братвы)))
слава, путину!
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