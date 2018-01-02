Названы самые кассовые фильмы 2017 года

В 2017 году мировые кассовые сборы установили очередной рекорд.

Как пишет издание Deadline, бокс-оффис составил в общей сложности 39,9 миллиарда долларов, улучшив тем самым результат 2016 года на 3 процента.

Отмечается, что большая часть сборов пришлась на китайский кинорынок. В частности, речь идет о боевике «Война волков 2» который собрал в Китае более 870 миллионов долларов.

Абсолютными лидерами мирового проката стали фильмы «Красавица и чудовище» (1,26 миллиарда долларов), «Форсаж 8» (1,23 миллиарда долларов), «Звездные войны 8: Последние джедаи», мультфильм «Гадкий Я 3» и «Человек-паук: Возвращение домой». При этом отмечается, что прокат фильма «Звездные войны» еще продолжается и скоро показ ленты должен стартовать в Китае, где его потенциальные сборы оцениваются в размере более 100 миллионов долларов.