]]> ]]>
Главная Кино Новости

В Литве советского актера Донатаса Баниониса обвинили в работе на КГБ

19:37 6.01.2018
Донатас Банионис. Фото с сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы обвинил актера Донатаса Баниониса, скончавшегося в 2014 году, в сотрудничестве с советскими органами госбезопасности.

Издание Zmones со ссылкой на данные организации утверждает, что Банионис был якобы завербован Комитетом государственной безопасности под именем "Бронос".

"В документах КГБ содержатся доказательства того, что агент "Бронос" был завербован в октябре 1970 года из-за наличия личных и деловых контактов с литовцами за рубежом", — говорится в сообщении.

По данным Центра, в 1974 году Баниониса исключили из списка агентов КГБ, сообщает РИА Новости.

Донатас Банионис сыграл более ста ролей в театре и кино. Среди известных работ — "Солярис" (1972) Андрея Тарковского, "Мертвый сезон" (1968) Саввы Кулиша. Лауреат различных премий и фестивалей, награжден российским орденом Почета.

Темы: Литва, Актеры и актрисы зарубежного кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.01.2018, 22:43
Гость: Это

Волшебная сила искусства.
06.01.2018, 22:34
Гость: Vladimir is Rigi

Мы любим Баниониса Дай Бог ему здоровья
06.01.2018, 22:04
Гость: Гость

Слава богу, самому Банионису это уже абсолютно безразлично.
Все комментарии (11)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.